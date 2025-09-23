Szeregowiec Hygge Forest, Etap 2

Hygge Forest to kameralne osiedle domów szeregowych na spokojnych przedmieściach Białegostoku, gdzie codzienne życie odbywa się w otoczeniu natury. Zaledwie 12 minut od centrum miasta, a przy tym 200 m od rzeki Horodnianka i lasu.

O nieruchomości: Dwupoziomowy dom szeregowy o powierzchni 33–99 m² z własnym ogrodem. Do dyspozycji mieszkańców: 4 pokoje, 2 łazienki, naziemne miejsce parkingowe. Ogrzewanie podłogowe, możliwość montażu kominka w salonie. Funkcjonalny układ z dużymi oknami i panoramicznym widokiem na ogród.

Infrastruktura osiedla: Hygge Forest to nie tylko dom — to przestrzeń do życia dla całej rodziny. Na terenie osiedla: prywatny park leśny, wielofunkcyjne boisko sportowe, plac zabaw z tyrolką, strefy relaksu z oświetleniem sferycznym. Osiedle ogrodzone, bezpieczne.

Lokalizacja: ul. Wodociągowa 48A, 16-070 Klepacze (Białystok)

Sklep spożywczy – 600 m

Szkoła podstawowa – 1,7 km

Przystanek autobusowy – 100 m

Galeria Zielone Wzgórza – 4 km

Centrum Białegostoku – 7,5 km

Standard budowy: Ściany ceramiczne, stropy żelbetowe, dach dwuspadowy, okna trzyszybowe, przyłącze do centralnej kanalizacji. Wysoki standard materiałów, architektura zaprojektowana z myślą o komforcie i harmonii z otoczeniem.