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Szeregowiec Hygge Forest, Etap 2

Klepacze, Polska
od
$92,505
VAT
;
8
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Katalog interaktywny
ID: 38144
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 22.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Polska
  • Region / Państwo
    województwo podlaskie
  • Okolica
    powiat białostocki
  • Miasto
    gmina Choroszcz
  • Wioska
    Klepacze
  • Adres
    Wodociagowa

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

O kompleksie

Hygge Forest to kameralne osiedle domów szeregowych na spokojnych przedmieściach Białegostoku, gdzie codzienne życie odbywa się w otoczeniu natury. Zaledwie 12 minut od centrum miasta, a przy tym 200 m od rzeki Horodnianka i lasu.

O nieruchomości: Dwupoziomowy dom szeregowy o powierzchni 33–99 m² z własnym ogrodem. Do dyspozycji mieszkańców: 4 pokoje, 2 łazienki, naziemne miejsce parkingowe. Ogrzewanie podłogowe, możliwość montażu kominka w salonie. Funkcjonalny układ z dużymi oknami i panoramicznym widokiem na ogród.

Infrastruktura osiedla: Hygge Forest to nie tylko dom — to przestrzeń do życia dla całej rodziny. Na terenie osiedla: prywatny park leśny, wielofunkcyjne boisko sportowe, plac zabaw z tyrolką, strefy relaksu z oświetleniem sferycznym. Osiedle ogrodzone, bezpieczne.

Lokalizacja: ul. Wodociągowa 48A, 16-070 Klepacze (Białystok)

  • Sklep spożywczy – 600 m
  • Szkoła podstawowa – 1,7 km
  • Przystanek autobusowy – 100 m
  • Galeria Zielone Wzgórza – 4 km
  • Centrum Białegostoku – 7,5 km

Standard budowy: Ściany ceramiczne, stropy żelbetowe, dach dwuspadowy, okna trzyszybowe, przyłącze do centralnej kanalizacji. Wysoki standard materiałów, architektura zaprojektowana z myślą o komforcie i harmonii z otoczeniem.

Katalog interaktywny

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 33.3 – 34.1
Cena za m², USD 2,727
Cena mieszkania, USD 90,819 – 93,001
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 61.5 – 62.6
Cena za m², USD 1,925 – 2,139
Cena mieszkania, USD 118,397 – 131,552
Mieszkania 4 pokoi
Powierzchnia, m² 96.4 – 99.8
Cena za m², USD 1,738 – 2,005
Cena mieszkania, USD 167,542 – 200,136

Lokalizacja na mapie

Klepacze, Polska

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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