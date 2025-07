Mieszkanie w nowym budynku Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda

Szukasz idealnego miejsca do życia lub inwestycji? Niesamowita okazja czeka na Ciebie u zbiegu ulic Yanickiego i Dombrowskiego w prestiżowej dzielnicy Poznan-Jerzyce. Projekt powstał z troską o komfort mieszkańców, oferując samowystarczalne miasto w mieście, w którym można cieszyć się codziennością tu i teraz.



Wokół Placu pod Wieżą można pracować, odpoczywać i spędzać czas z rodziną. Tutaj znajdziesz tereny rekreacyjne, place zabaw i obfitość zieleni — to tylko kilka powodów, aby tu mieszkać. Wszystkie niezbędne udogodnienia dla komfortowego pobytu są tylko piętnaście minut spacerem, co pozwala uniknąć korków i cieszyć się udogodnieniami miasta.



Kompleks będzie wyposażony w terminal paczkowy oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Smartfon może otworzyć bramę garażową, wezwać windę i wpuścić do mieszkania rodzinę, która zapomniała kluczy. Nowoczesne Usługi Życiowe i Inteligentne systemy ułatwiają codzienne życie mieszkańcom.



Projekt kompleksu został opracowany przez znane biuro architektoniczne i składa się z kilku etapów, oferując różnorodne apartamenty — zarówno dla tych, którzy szukają nowego miejsca na nocleg, jak i dla inwestorów i klientów premium. W budynku znajduje się strefa coworkingowa, panele słoneczne, dwupoziomowy garaż podziemny, a także duże balkony w każdym mieszkaniu o powierzchni od 4 do 7 m². Na terenie kompleksu znajduje się również dużo zieleni i parking rowerowy.



Zaletami zakupu w Etalon Estate Group są:

Wybór najlepszej opcji zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta

Wsparcie transakcji na wszystkich etapach przez indywidualnego agenta 24/7, w tym obsługa posprzedażna

Wsparcie w uzyskaniu obsługiwanego kredytu hipotecznego od doradcy kredytowego

Możliwość wykończenia pod klucz

Możliwość zdalnego serwisu

Obsługa w języku klienta.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z możliwości osiedlenia się w tym wyjątkowym miejscu w Poznaniu.