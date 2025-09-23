  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Lomianki
  4. Kompleks mieszkalny Wille Brzegowa

Kompleks mieszkalny Wille Brzegowa

Kielpin, Polska
od
$379,404
VAT
;
9
Zostawić wniosek
ID: 33206
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.01.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Polska
  • Region / Państwo
    województwo mazowieckie
  • Okolica
    powiat warszawski zachodni
  • Miasto
    gmina Lomianki
  • Wioska
    Kielpin

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

COSY PROJEKT - TYLKO JEDEN Z JEJ KIND - nad jeziorem Kiełpińskim - Kiełpin, ul. Brzegowa

Budujemy tylko trzy domy jednoosobowe. Sześć jednostek. Klasyczny design i konstrukcja z dbałością o szczegóły. Wybraliśmy dwa rodzaje domów. Każdy ma 5 lub 6 pokoi. Plus garaż i miejsce parkingowe przed domem.

Każdy dom stoi na dużej działce 1000 m2. Okna w salonie stoją na południe i zachód lub wschód.

Domy będą zbudowane z ceramicznych bloków. Okna w kolorze winchesterskim w połączeniu z dwukolorową fasadą nadają naszym domkom elegancki wygląd.

Podłogowe ogrzewanie w całym garażu.
Ogrzewanie pompy ciepła ze zbiornikiem.
Instalacje przygotowane do instalacji paneli fotowoltaicznych.
System alarmowy.
Domy znajdują się na działkach tuż obok jeziora Kiełpińskiego. Minuta spacerem do brzegu jeziora, i zielone łąki za oknem.

Zapraszamy do dokonania rezerwacji. Oto 155 m ² dom z 5 pokoi, inne w tym rozwoju mają również 6 pokoi.

Lokalizacja na mapie

Kielpin, Polska

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apart - hotel Apart - otel Reguly
Radzyminek, Polska
od
$111,497
Zespół mieszkaniowy Hawelańska (Poznań) - Nowy etap inwestycji
Poznań, Polska
od
$106,891
VAT
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Poznań, Polska
od
$118,178
VAT
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Poznań, Polska
od
$83,846
Dzielnica mieszkaniowa Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Warszawa, Polska
od
$163,702
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Wille Brzegowa
Kielpin, Polska
od
$379,404
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Dzielnica mieszkaniowa Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Dzielnica mieszkaniowa Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Dzielnica mieszkaniowa Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Dzielnica mieszkaniowa Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Dzielnica mieszkaniowa Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Warszawa, Polska
od
$163,702
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Data: 4Q 2024 Ceny: 646 100 zł - 1 549 400 zł Nowe mieszkania na sprzedaż na warszawskim Gocławiu to projekt nsMoon Studio. Celem architektów było stworzenie komfortowych i spokojnych warunków życia dla przyszłych mieszkańców inwestycji. Drugą ideą leżącą u podstaw prac koncepcyjny…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Poznań, Polska
od
$118,178
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 9
Szukasz idealnego miejsca do życia lub inwestycji? Niesamowita okazja czeka na Ciebie u zbiegu ulic Yanickiego i Dombrowskiego w prestiżowej dzielnicy Poznan-Jerzyce. Projekt powstał z troską o komfort mieszkańców, oferując samowystarczalne miasto w mieście, w którym można cieszyć się codzie…
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Apart - hotel Apart - otel Reguly
Apart - hotel Apart - otel Reguly
Apart - hotel Apart - otel Reguly
Radzyminek, Polska
od
$111,497
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
Termin realizacji: 2024. W tej cenie dostępnych jest obecnie kilka mieszkań Ceny: 448 227 zł - 676 ​​592 zł W ramach inwestycji do użytku oddanych zostanie 39 mieszkań o powierzchniach od 24 m 2 do 58,50 m 2 wraz z miejscami parkingowymi. Na zewnątrz winda osobowa i infrastruktur…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Polska
Ceny mieszkań w Polsce w II kwartale 2025 r. — Analityka
23.09.2025
Ceny mieszkań w Polsce w II kwartale 2025 r. — Analityka
Купить квартиру в новостройке Варшавы: цены, районы, условия покупки
25.06.2025
Купить квартиру в новостройке Варшавы: цены, районы, условия покупки
“Ceny wciąż są w rozsypce”. Dokąd zmierza polski rynek nieruchomości i jak na nim zarobić
07.04.2025
“Ceny wciąż są w rozsypce”. Dokąd zmierza polski rynek nieruchomości i jak na nim zarobić
Kup mieszkanie w Polsce za kwotę do 100 000 euro. Misja (nie)możliwa? Recenzja
14.03.2025
Kup mieszkanie w Polsce za kwotę do 100 000 euro. Misja (nie)możliwa? Recenzja
Paradoksy rynku mieszkaniowego w Polsce: co będzie się działo w 2024 roku
04.10.2024
Paradoksy rynku mieszkaniowego w Polsce: co będzie się działo w 2024 roku
W których dzielnicach Warszawy najdrożej kupić mieszkanie. Aktualne statystyki
08.07.2024
W których dzielnicach Warszawy najdrożej kupić mieszkanie. Aktualne statystyki
Dlaczego opuściliśmy USA po 7 miesiącach życia – osobiste doświadczenia
04.06.2024
Dlaczego opuściliśmy USA po 7 miesiącach życia – osobiste doświadczenia
Czy w Polsce są jeszcze tanie nieruchomości? Przegląd aktualnych cen i oprocentowania kredytów hipotecznych w wywiadzie z ekspertem
20.05.2024
Czy w Polsce są jeszcze tanie nieruchomości? Przegląd aktualnych cen i oprocentowania kredytów hipotecznych w wywiadzie z ekspertem
Wyświetlić wszystkie publikacje