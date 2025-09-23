Kompleks mieszkalny Wille Brzegowa

COSY PROJEKT - TYLKO JEDEN Z JEJ KIND - nad jeziorem Kiełpińskim - Kiełpin, ul. Brzegowa
Budujemy tylko trzy domy jednoosobowe. Sześć jednostek. Klasyczny design i konstrukcja z dbałością o szczegóły. Wybraliśmy dwa rodzaje domów. Każdy ma 5 lub 6 pokoi. Plus garaż i miejsce parkingowe przed domem.
Każdy dom stoi na dużej działce 1000 m2. Okna w salonie stoją na południe i zachód lub wschód.
Domy będą zbudowane z ceramicznych bloków. Okna w kolorze winchesterskim w połączeniu z dwukolorową fasadą nadają naszym domkom elegancki wygląd.
Podłogowe ogrzewanie w całym garażu.
Ogrzewanie pompy ciepła ze zbiornikiem.
Instalacje przygotowane do instalacji paneli fotowoltaicznych.
System alarmowy.
Domy znajdują się na działkach tuż obok jeziora Kiełpińskiego. Minuta spacerem do brzegu jeziora, i zielone łąki za oknem.
Zapraszamy do dokonania rezerwacji. Oto 155 m ² dom z 5 pokoi, inne w tym rozwoju mają również 6 pokoi.