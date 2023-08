Lipkow, Polska

od € 296,000

Poddaj się: 2024

Lipkowski Zakatek to kompleks mieszkalny z 4 dwupoziomowymi budynkami ( 8 domów ), położony 10 minut od Warszawy i graniczący z Parkiem Narodowym Kampinos. Obecnie w sprzedaży - 4 domy, a data zakończenia to czerwiec 2024 r. Oferujemy bezpłatne adaptacje. Nowoczesna architektura, wysoka jakość materiałów i duże podwórko sprawiają, że jest to idealny wybór dla rodzin z dziećmi lub jako inwestycja! 4/5 sypialni, 3 toalety, przestronny salon, garaż, duży parking i wiele więcej! Bezpośrednia oferta od programisty. Zadzwoń dzisiaj - mówimy po angielsku.