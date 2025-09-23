  1. Realting.com
  2. Polska
  3. Warszawa
  Dzielnica mieszkaniowa Privlekatelnye kvartiry v Zelenoj Balolenke

Dzielnica mieszkaniowa Privlekatelnye kvartiry v Zelenoj Balolenke

Warszawa, Polska
od
$138,873
;
7
ID: 33155
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Polska
  • Region / Państwo
    województwo mazowieckie
  • Miasto
    Warszawa

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
SPRZEDAŻ START - 2 dwupiętrowe domy, łącznie 76 kwartałów

# Białołęka, Warszawa

  • Koniec budowy Ekrap 1 - III kwartał 2027
  • Ćwierć licznika: 32 do 77 m2
  • Ceny wahają się od 440 000 zła do 850,000 zła.

Kompleks mieszkalny zostanie zbudowany w północnej części dzielnicy Belyoleka, w pobliżu Rezerwy Przyrody Pouszcza Slupetsk z jednej strony i obok Kanału Geranskiego z drugiej. Do centrum Warszawy można dojechać samochodem w 30 minut. 15 minut jazdy od hotelu znajduje się popularne Jezioro Zegjinske - miejsce do uprawiania aktywności na świeżym powietrzu: żeglarstwo, rowery wodne, jak również do relaksu z widokiem na jezioro, na przykład na plaży w Neporente.

Lokalizacja na mapie

Warszawa, Polska
Rekreacja

Udać się
