SPRZEDAŻ START - 2 dwupiętrowe domy, łącznie 76 kwartałów

# Białołęka, Warszawa

Koniec budowy Ekrap 1 - III kwartał 2027

Ćwierć licznika: 32 do 77 m2

Ceny wahają się od 440 000 zła do 850,000 zła.

Kompleks mieszkalny zostanie zbudowany w północnej części dzielnicy Belyoleka, w pobliżu Rezerwy Przyrody Pouszcza Slupetsk z jednej strony i obok Kanału Geranskiego z drugiej. Do centrum Warszawy można dojechać samochodem w 30 minut. 15 minut jazdy od hotelu znajduje się popularne Jezioro Zegjinske - miejsce do uprawiania aktywności na świeżym powietrzu: żeglarstwo, rowery wodne, jak również do relaksu z widokiem na jezioro, na przykład na plaży w Neporente.

@ wiera _ realty