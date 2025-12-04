  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Polska

województwo mazowieckie
12
województwo wielkopolskie
13
Warszawa
8
Poznań
12
TOP TOP
Zespół mieszkaniowy Poznań Chwaliszewo, nowe mieszkania w centrum Poznania
Zespół mieszkaniowy Poznań Chwaliszewo, nowe mieszkania w centrum Poznania
Zespół mieszkaniowy Poznań Chwaliszewo, nowe mieszkania w centrum Poznania
Zespół mieszkaniowy Poznań Chwaliszewo, nowe mieszkania w centrum Poznania
Zespół mieszkaniowy Poznań Chwaliszewo, nowe mieszkania w centrum Poznania
Zespół mieszkaniowy Poznań Chwaliszewo, nowe mieszkania w centrum Poznania
Poznań, Polska
od
$123,611
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Elegancki, kaskadowy budynek o nowoczesnej architekturze pomieści jedynie 118 mieszkań, co zapewni kameralność, komfort i wyjątkowy klimat miejsca. W ofercie znajdują się zarówno 25-metrowe studia, jak i przestronne apartamenty do 120 m² z tarasami na najwyższych kondygnacjach i imponującym…
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Apartamentowiec Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Apartamentowiec Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Apartamentowiec Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Apartamentowiec Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Apartamentowiec Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Apartamentowiec Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Apartamentowiec Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Poznań, Polska
od
$127,721
VAT
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Apartamentowiec NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Apartamentowiec NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Apartamentowiec NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Apartamentowiec NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Apartamentowiec NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Pokaż wszystko Apartamentowiec NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Apartamentowiec NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Budzyń, Polska
od
$196,564
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: CZĘŚĆ NAROŻNA domu szeregowego w stanie deweloperskim, GOTOWY DO ODBIORU, na działce 62 m2, dom ma 3 kondygnacje. Do domu przynależy jedno zewnętrzne miejsce parkingowe., LOKALIZACJA I BUDYNEK: Budzyń ok. 200 m od jeziora w Kryspinowie, w pobliżu sklep Biedronka i inne punkty h…
Agencja
Grupa Gamp
Zostaw prośbę
John TaylorJohn Taylor
Zespół mieszkaniowy NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Zespół mieszkaniowy NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Zespół mieszkaniowy NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Zespół mieszkaniowy NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Zespół mieszkaniowy NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Zespół mieszkaniowy NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Warszawa, Polska
Cena na żądanie
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Termin płatności: 3Q 2026 Ceny: 680,900 zł - 1,100,000 złO INWESTYCJI85 apartamentów zostanie wybudowanych we Włochach. Zaletą jest przede wszystkim lokalizacja. Zbudowany w pobliżu głównej tętnicy Warszawy - alei Jerozolimy, z której można dojść na stację i tylko 15 minut pociągiem do centr…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Zespół mieszkaniowy Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Zespół mieszkaniowy Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Zespół mieszkaniowy Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Zespół mieszkaniowy Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Zespół mieszkaniowy Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Poznań, Polska
od
$116,483
VAT
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Nowa inwestycja na Woli – Rynek pierwotny
Dzielnica mieszkaniowa Nowa inwestycja na Woli – Rynek pierwotny
Dzielnica mieszkaniowa Nowa inwestycja na Woli – Rynek pierwotny
Dzielnica mieszkaniowa Nowa inwestycja na Woli – Rynek pierwotny
Dzielnica mieszkaniowa Nowa inwestycja na Woli – Rynek pierwotny
Dzielnica mieszkaniowa Nowa inwestycja na Woli – Rynek pierwotny
Warszawa, Polska
od
$186,942
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Mieszkania znajdują się w jednej z popularniejszych dzielnic Warszawy – Woli. Nowy etap wchodzi w skład osiedla i liczy w sumie 136 mieszkań o metrażach od 28 m2 do 96 m2. Każde z nich ma balkon, taras, loggię lub ogródek. Dostępne są też mieszkania z dużymi narożnymi zadaszonymi balkonam…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Mieszkania ze strefą relaksu, alejkami
Dzielnica mieszkaniowa Mieszkania ze strefą relaksu, alejkami
Dzielnica mieszkaniowa Mieszkania ze strefą relaksu, alejkami
Dzielnica mieszkaniowa Mieszkania ze strefą relaksu, alejkami
Dzielnica mieszkaniowa Mieszkania ze strefą relaksu, alejkami
Dzielnica mieszkaniowa Mieszkania ze strefą relaksu, alejkami
Dzielnica mieszkaniowa Mieszkania ze strefą relaksu, alejkami
Kraków, Polska
od
$95,944
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 7
Zapraszamy do zakupu mieszkania w nowoczesnym budynku wielorodzinnym. Inwestycja zapewnia komfort życia i przyjazną okolicę. W centralnej części osiedla powstanie zielony park ze strefą relaksu i alejkami. Planowany termin zakończenia budowy B1 i B2 to XII 2023 r. Planowany termin zakońc…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Apartamentowiec Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Apartamentowiec Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Apartamentowiec Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Piastów, Polska
od
$206,497
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Dom z 20 mieszkaniami 2-piętrowymi i 20 mieszkaniami parterowymi Mieszkania dwupoziomowe o metrażach 112 m2-123 m2 + ogródki o powierzchni od 45 m2 do 250 m2 < li>20 mieszkań o metrażach od 77 m2 - 87 m2 z balkonami i tarasem na dachu Planowany termin zakończenia: 2025-12-31 Spoko…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Poznań, Polska
od
$118,950
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy - Industrial Developments in Poland
Zespół mieszkaniowy - Industrial Developments in Poland
Zespół mieszkaniowy - Industrial Developments in Poland
Zespół mieszkaniowy - Industrial Developments in Poland
Zielona Góra, Polska
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
? Odblokuj ekskluzywne okazje w rozwijającym się korytarzu nieruchomości w zachodniej Polsce! Odkryj niewykorzystany potencjał wzdłuż osi wzrostu, która łączy Zieloną Górę i Berlin. Oferujemy możliwości inwestycji poza rynkiem przeznaczone dla tych, którzy chcą (współ)rozwijać projekty mies…
Deweloper
FredCo
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Hawelańska (Poznań) - Nowy etap inwestycji
Zespół mieszkaniowy Hawelańska (Poznań) - Nowy etap inwestycji
Zespół mieszkaniowy Hawelańska (Poznań) - Nowy etap inwestycji
Zespół mieszkaniowy Hawelańska (Poznań) - Nowy etap inwestycji
Poznań, Polska
od
$106,891
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Nowy etap jednej z najbardziej popularnych inwestycji w Poznaniu! Projekt obejmuje ponad 125 zróżnicowanych mieszkań – od 1 do 5 pokoi, o powierzchniach od 28,73 m² do 76,23 m². Dla mieszkań na parterze zaprojektowano prywatne ogródki o powierzchni od 15,35 m² do 77,05 m², tworzące idealną…
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Apartamentowiec Nowa inwestycja na Służewcu – Rynek Pierwotny
Apartamentowiec Nowa inwestycja na Służewcu – Rynek Pierwotny
Apartamentowiec Nowa inwestycja na Służewcu – Rynek Pierwotny
Apartamentowiec Nowa inwestycja na Służewcu – Rynek Pierwotny
Apartamentowiec Nowa inwestycja na Służewcu – Rynek Pierwotny
Apartamentowiec Nowa inwestycja na Służewcu – Rynek Pierwotny
Warszawa, Polska
od
$205,567
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Na całość osiedla składają się trzy nowoczesne budynki. Na parterze znajdują się mieszkania z ogródkami. Pozostałe mieszkania wyposażone są w przestronne balkony. Zaprojektowaliśmy również dwukondygnacyjny garaż podziemny z systemem czytania tablic rejestracyjnych. Wszystkie budynki wyposażo…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Osiedle Młodych Dębów
Zespół mieszkaniowy Osiedle Młodych Dębów
Zespół mieszkaniowy Osiedle Młodych Dębów
Zespół mieszkaniowy Osiedle Młodych Dębów
Zespół mieszkaniowy Osiedle Młodych Dębów
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Osiedle Młodych Dębów
Zespół mieszkaniowy Osiedle Młodych Dębów
Stefanowo, Polska
od
$198,073
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 90 m²
1 obiekt nieruchomości 1
OSIEDLE MŁODYCH DĘBÓW - BUDOWA TRWA! Zapraszamy - nowe osiedle domów dwulokalowych na sprzedaż. Każdy dom to pięć lub cztery pokoje: parter: salon, aneks kuchenny, WC, pokój gościnny/gabinet, pomieszczenie techniczne piętro: trzy pokoje, łazienka (na piętrze nie ma skosów - pomieszc…
Agencja
James House
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Kvartiry v prigorode Poznani
Zespół mieszkaniowy Kvartiry v prigorode Poznani
Zespół mieszkaniowy Kvartiry v prigorode Poznani
Zespół mieszkaniowy Kvartiry v prigorode Poznani
Kleszczewo, Polska
od
$59,585
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Kleszczewo Park to inwestycja, która swoją funkcjonalnością i lokalizacją zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagających mieszkańców. Budowa kompleksu Kleszczewo Park została podzielona na kilka etapów. Komfort i wygoda: Budynki z windami i pomieszczeniami magazynowymi. Blisk…
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Nowoczesny projekt mieszkaniowy - Poznań
Zespół mieszkaniowy Nowoczesny projekt mieszkaniowy - Poznań
Poznań, Polska
od
$155,941
VAT
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 16
Nowoczesny projekt mieszkaniowy powstający w dynamicznie rozwijającej się części Poznania – na Starołęce. Inwestycja obejmuje dwa budynki o nowoczesnej architekturze, które łączą funkcjonalność, estetykę i wygodę codziennego życia. Wyjątkowym atutem projektu jest taras widokowy na dachu,…
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Poznań, Polska
od
$83,846
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Ten prestiżowy kompleks mieszkaniowy oferuje różnorodne apartamenty, idealne zarówno dla osób samotnych, jak i rodzin. Wybieraj spośród funkcjonalnych studiów, apartamentów 2 i 3-pokojowych, a także luksusowych apartamentów z tarasami, które zadowolą nawet najbardziej wymagających nabywców. …
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Lipkowski Zakatek II
Zespół mieszkaniowy Lipkowski Zakatek II
Zespół mieszkaniowy Lipkowski Zakatek II
Zespół mieszkaniowy Lipkowski Zakatek II
Zespół mieszkaniowy Lipkowski Zakatek II
Zespół mieszkaniowy Lipkowski Zakatek II
Zespół mieszkaniowy Lipkowski Zakatek II
Lipkow, Polska
od
$324,712
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Lipkowski Zakatek to kompleks mieszkalny z 4 dwupoziomowymi budynkami ( 8 domów ), położony 10 minut od Warszawy i graniczący z Parkiem Narodowym Kampinos. Obecnie w sprzedaży - 4 domy, a data zakończenia to czerwiec 2024 r. Oferujemy bezpłatne adaptacje. Nowoczesna architektura, wysok…
Deweloper
Lipkowski Zakatek
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Warszawa, Polska
od
$125,918
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Nazwa kompleksu, położonego na warszawskim Rakowie, nawiązuje do szwedzkiego słowa symbolizującego ciszę i harmonię. Te nowe apartamenty w warszawskiej dzielnicy Włochy to inwestycja obejmująca dwa starannie zaprojektowane budynki, trzy- i siedmiopiętrowe, a także wewnętrzny dziedziniec.Prze…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Apartamentowiec START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Apartamentowiec START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Apartamentowiec START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Apartamentowiec START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Apartamentowiec START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Warszawa, Polska
od
$126,702
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Nowa inwestycja na Pradze Południe! Idealne "na start" Nowoczesny budynek mieszczący 104 mieszkania o zróżnicowanej powierzchni. Inwestycję wyróżnia efektowne wykończenie w odcieniach miedzi, które podkreśla niepowtarzalny charakter inwestycji. Atuty inwestycji: • Budynek mieszkalny …
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Apartamentowiec Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Apartamentowiec Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Apartamentowiec Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Apartamentowiec Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Pokaż wszystko Apartamentowiec Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Apartamentowiec Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Poznań, Polska
od
$79,755
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Nowoczesny kompleks mieszkalny w spokojnej i zielonej części Poznania. Zostanie on uruchomiony w pierwszym kwartale 2024 r. Położony w okolicy ulicy Selawy w okolicy Naramovice, w pobliżu rezerwatu naturalnego Zhuravinec w pobliżu rzeki Varta.Do centrum Poznania tylko 15 minut samochodem, w …
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Apartamentowiec Mieszkanie o jakim marzysz
Apartamentowiec Mieszkanie o jakim marzysz
Apartamentowiec Mieszkanie o jakim marzysz
Apartamentowiec Mieszkanie o jakim marzysz
Apartamentowiec Mieszkanie o jakim marzysz
Poznań, Polska
od
$83,248
Liczba kondygnacji 5
Poznań, 124 mieszkania w 3 nowe, które są ważne dla budnych. Mieszkania o powiaschniach od 26 do 105 m2. Apartament gminy zbiorczej według struktury:  Kompaktowe kawalerki idealne dla młodycza,  2 i 3-pokojowe mieszkania świetne dla rodzin,  4-pokojowe apartamenty z miejscowo…
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Poznań, Polska
od
$118,178
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 9
Szukasz idealnego miejsca do życia lub inwestycji? Niesamowita okazja czeka na Ciebie u zbiegu ulic Yanickiego i Dombrowskiego w prestiżowej dzielnicy Poznan-Jerzyce. Projekt powstał z troską o komfort mieszkańców, oferując samowystarczalne miasto w mieście, w którym można cieszyć się codzie…
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Nowoczesna inwestycja położona w sercu Poznania
Zespół mieszkaniowy Nowoczesna inwestycja położona w sercu Poznania
Zespół mieszkaniowy Nowoczesna inwestycja położona w sercu Poznania
Zespół mieszkaniowy Nowoczesna inwestycja położona w sercu Poznania
Zespół mieszkaniowy Nowoczesna inwestycja położona w sercu Poznania
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Nowoczesna inwestycja położona w sercu Poznania
Zespół mieszkaniowy Nowoczesna inwestycja położona w sercu Poznania
Poznań, Polska
od
$113,194
VAT
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
🌿 Nowa inwestycja – mieszkania przy parku | Grunwald, Poznań Nowoczesna inwestycja w sercu Poznania – tu miejskie życie spotyka się z naturą. Bezpośrednie sąsiedztwo nowego, 12-hektarowego parku i 18 pomników przyrody tworzy wyjątkowy klimat. Podwyższony standard: mieszkania od razu w…
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Apartamentowiec Apartamenty klasy premium w samym centrum Warszawy!
Apartamentowiec Apartamenty klasy premium w samym centrum Warszawy!
Apartamentowiec Apartamenty klasy premium w samym centrum Warszawy!
Apartamentowiec Apartamenty klasy premium w samym centrum Warszawy!
Apartamentowiec Apartamenty klasy premium w samym centrum Warszawy!
Apartamentowiec Apartamenty klasy premium w samym centrum Warszawy!
Warszawa, Polska
od
$272,901
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty klasy premium w samym centrum Warszawy! Zapraszam do zakupu apartamentów w nowej inwestycji przy jednej z najbardziej prestiżowych ulic Warszawy w pobliżu wieżowca Varso Tower. Nowoczesna inwestycja o ponadczasowej architekturze, składa się z 2 nowoczesnych budynków. Na dach…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Zespół mieszkaniowy Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Zespół mieszkaniowy Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Zespół mieszkaniowy Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Zespół mieszkaniowy Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Poznań, Polska
od
$116,866
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Przedstawiamy ekskluzywny projekt premium w samym centrum Poznania, łączący w sobie wysoką jakość wykonania, zielone otoczenie i eleganckie wnętrza. To świetna okazja dla osób poszukujących luksusowego miejsca do życia, a także dla inwestorów zainteresowanych stabilną inwestycją. Prestiżowa …
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Zespół mieszkaniowy Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Zespół mieszkaniowy Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Zespół mieszkaniowy Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Warszawa, Polska
od
$102,108
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Termin realizacji: maj 2024 Ceny: 402 868 zł - 780 570 zł OPIS INWESTYCJI: Niskie domy 3-kondygnacyjne, budynki w technologii modułowej drewnianej, przyjazne dla środowiska i przyjazne mieszkańcom Nowoczesne mieszkania 1-, 2-, 3-, 4-pokojowe o powierzchni od 25 do ok. 25 tys. 68 m2 Nis…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Dzielnica mieszkaniowa Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Dzielnica mieszkaniowa Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Dzielnica mieszkaniowa Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Dzielnica mieszkaniowa Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Dzielnica mieszkaniowa Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Warszawa, Polska
od
$163,702
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Data: 4Q 2024 Ceny: 646 100 zł - 1 549 400 zł Nowe mieszkania na sprzedaż na warszawskim Gocławiu to projekt nsMoon Studio. Celem architektów było stworzenie komfortowych i spokojnych warunków życia dla przyszłych mieszkańców inwestycji. Drugą ideą leżącą u podstaw prac koncepcyjny…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Apart - hotel Apart - otel Reguly
Apart - hotel Apart - otel Reguly
Apart - hotel Apart - otel Reguly
Radzyminek, Polska
od
$111,497
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
Termin realizacji: 2024. W tej cenie dostępnych jest obecnie kilka mieszkań Ceny: 448 227 zł - 676 ​​592 zł W ramach inwestycji do użytku oddanych zostanie 39 mieszkań o powierzchniach od 24 m 2 do 58,50 m 2 wraz z miejscami parkingowymi. Na zewnątrz winda osobowa i infrastruktur…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Zostaw prośbę
