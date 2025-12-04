  1. Realting.com
  2. Polska
  3. Nowe domy

Nowe domy w Polska

województwo mazowieckie
8
województwo wielkopolskie
3
Warszawa
4
powiat poznański
3
Kamienica Lusowo
Kamienica Lusowo
Kamienica Lusowo
Lusowo, Polska
od
$243,930
VAT
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Szukasz idealnego miejsca do zamieszkania blisko Poznania, które łączy nowoczesność z naturą? Nowa inwestycja w Lusowie to kameralny zespół 5 domów w zabudowie bliźniaczej, obejmujący: 6 mieszkań o powierzchni 120 m² 4 mieszkania o powierzchni 150 m² To doskonały wy…
Agencja
Zaitseva Estates
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Wieś domków Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Wieś domków Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Wieś domków Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Wieś domków Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Wieś domków Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Radzymin, Polska
od
$144,421
Liczba kondygnacji 2
Kompleks Mieszka I — To nowa inwestycja zlokalizowana w Radzyminie (20 km od centrum Warszawy). Nowe mieszkania zlokalizowane będą w 16 budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. W ofercie znajdują się mieszkania o powierzchni od 69 do 120 m2. Inwestycja będzie realizowana wraz z niez…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Dom klubowy Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotów
Dom klubowy Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotów
Dom klubowy Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotów
Dom klubowy Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotów
Dom klubowy Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotów
Dom klubowy Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotów
Dom klubowy Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotów
Warszawa, Polska
od
$168,592
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI! Zapraszamy do zakupu mieszkania w nowoczesnej inwestycji położonej przy ulice Wołoskiej/Marynarskiej, vis-à-vis Westfield Mokotów. Okolica łączy funkcjonalną nowoczesność Służewca z bliskością parków i miejskich atrakcji Starego Mokotowa. Atuty inwestycji: …
Agencja
LOCO REAL ESTATE
John TaylorJohn Taylor
Dom klubowy Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Dom klubowy Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Dom klubowy Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Dom klubowy Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Dom klubowy Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Warszawa, Polska
od
$165,451
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Zapraszamy do zakupu mieszkań od Dewelopera przy wsparciu Agencji – Brak podatku PCC! Brak prowizji Agencji. Termin 4 kwartał 2026    Ceny: 653 000 zł - 2 579 000 zł Minimalistyczny dom z 86 mieszkaniami o różnych metrażach – od 26 do 139 mkw. i układy od 1 do 5 pokoi. Inwestycję wyróż…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Willa QHOUSE
Willa QHOUSE
Willa QHOUSE
Willa QHOUSE
Willa QHOUSE
Pokaż wszystko Willa QHOUSE
Willa QHOUSE
Warszawa, Polska
od
$400,054
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 147–148 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Chcielibyśmy zaprosić - nowe, wykończone domy na sprzedaż. ZAKUP ROZWOJU - BRAK PCC I NIE KOMISJI.Domy od dewelopera nieruchomości będą dostarczane w standardzie deweloperskim, tj. wnętrz, które zostaną ukończone samodzielnie lub z indywidualną opcją wykończenia pod klucz (pierwsze konsultac…
Agencja
James House
Wieś domków Domy przy lesie - Radzewo
Wieś domków Domy przy lesie - Radzewo
Wieś domków Domy przy lesie - Radzewo
Wieś domków Domy przy lesie - Radzewo
Wieś domków Domy przy lesie - Radzewo
Pokaż wszystko Wieś domków Domy przy lesie - Radzewo
Wieś domków Domy przy lesie - Radzewo
Radzewo, Polska
Cena na żądanie
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Kameralny projekt obejmujący jedynie 5 domów, położony w spokojnej i zielonej części Radzewa. To propozycja dla osób, które cenią prywatność, naturę i komfort życia poza miastem, pozostając jednocześnie w dogodnej odległości od Poznania. Każdy dom posiada funkcjonalny układ oraz prywatny …
Agencja
Zaitseva Estates
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Pokaż wszystko Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Słomin, Polska
od
$235,303
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Kupujący nie płaci Komisji!Zapraszamy do zakupu domu w nowej inwestycji w pobliżu Warszawy.Nowoczesne, starannie zaprojektowane domy sekcyjne, zapewniając komfort i prywatność dla całej rodziny.Oferta Doskonała dla tych, którzy chcą zrobić przerwę od zgiełku i zgiełku miasta z wygodnym i szy…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Wieś domków Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Wieś domków Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Wieś domków Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Laszczki, Polska
od
$302,777
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Pozostał 1 dom na sprzedaż. (Na terenie kompleksu znajduje się 13 domów). Komfortowy dom z 3 sypialniami, dużym salonem, garażem i działką o powierzchni 350 m2 dom - 122 m2; działka - 350 m2 Dostawa – grudzień 2024 Kompleks mieszkaniowy Spring Park – To połączenie doskonałej lokali…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Wieś domków Nowe domy w Rabowicach – ul. Barwna
Wieś domków Nowe domy w Rabowicach – ul. Barwna
Wieś domków Nowe domy w Rabowicach – ul. Barwna
Wieś domków Nowe domy w Rabowicach – ul. Barwna
Wieś domków Nowe domy w Rabowicach – ul. Barwna
Pokaż wszystko Wieś domków Nowe domy w Rabowicach – ul. Barwna
Wieś domków Nowe domy w Rabowicach – ul. Barwna
Rabowice, Polska
od
$162,732
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Kameralne osiedle 26 domów zlokalizowane w spokojnej, zielonej części Rabowic. To propozycja dla osób, które chcą mieszkać blisko Poznania, jednocześnie zachowując komfort ciszy i prywatności. Każdy dom został zaprojektowany funkcjonalnie, z dostępem do prywatnego ogródka, który idealnie …
Agencja
Zaitseva Estates
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Chata Segmenty s garazhom i ogorodom
Chata Segmenty s garazhom i ogorodom
Chata Segmenty s garazhom i ogorodom
Chata Segmenty s garazhom i ogorodom
Chata Segmenty s garazhom i ogorodom
Pokaż wszystko Chata Segmenty s garazhom i ogorodom
Chata Segmenty s garazhom i ogorodom
Grodzisk Mazowiecki, Polska
od
$207,764
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Inwestycja zlokalizowana jest w Grodzisku Mazowieckim. Składa się z dwóch bliźniaków bliźniaczych. Wszystkie domy mają powierzchnię użytkową 109 m2 oraz posiadają własny garaż i działkę.
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Dom klubowy Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Dom klubowy Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Dom klubowy Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Dom klubowy Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Dom klubowy Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Dom klubowy Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Warszawa, Polska
od
$134,459
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 15
Wola, to nowoczesna i samowystarczalna dzielnica Warszawy, pełna życia i atrakcji. Proponowana inwestycja wyróżnia się oryginalnym projektem architektonicznym w kształcie bryły o układzie kaskadowym. Wyższą część budynku, charakterystyczną wieżę będącą symbolem nowoczesności, oryginalneg…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
