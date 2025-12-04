Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. Mieszkania
  4. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w Polska

Penthouse Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Penthouse 4 pokoi w Kraków, Polska
UP UP
Penthouse 4 pokoi
Kraków, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro 14
Zamieszkaj w kompleksie Salwator Tower - apartamentowiec w krakowskiej dzielnicy Bronowice. …
$958,916
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Polski
Penthouse 4 pokoi w Warszawa, Polska
Penthouse 4 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Piętro 30/54
Złota 44 is a new icon of Warsaw ! The tallest apartment building in Europe. I am pleased…
$2,45M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Polska

z garażem
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się