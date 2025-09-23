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Szeregowiec Hygge Marina, Phase 2

Jantar, Polska
od
$137,606
VAT
od
$2,857/m²
;
4
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Katalog interaktywny
ID: 38143
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 22.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Polska
  • Region / Państwo
    województwo pomorskie
  • Okolica
    powiat nowodworski
  • Miasto
    gmina Stegna
  • Wioska
    Jantar
  • Adres
    Wypoczynkowa, 10

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Katalog interaktywny

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 48.0 – 64.6
Cena za m², USD 3,342 – 4,679
Cena mieszkania, USD 160,429 – 285,003
Mieszkania 4 pokoi
Powierzchnia, m² 69.9 – 75.0
Cena za m², USD 3,342 – 4,546
Cena mieszkania, USD 250,671 – 317,731

Lokalizacja na mapie

Jantar, Polska
Jedzenie i picie

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Agencja
Zaitseva Estates
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
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Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 4 pokoi
73.6
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Szeregowiec
73.6
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Deweloper
BudinvestNord
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Realting.com
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