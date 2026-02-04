Fox Promotion S.C

Założona w 2015 roku specjalizujemy się w inwestycjach w nieruchomości w Polsce. Nasze biuro znajduje się w centrum Warszawy i działaliśmy w największych polskich miastach. Nasze biuro znajduje się pod adresem: ul. Koszowa 49a lokalna 17, 00-659 Warszawa.
Oferujemy naszą wiedzę w zakresie inwestycji w nieruchomości w Polsce. Zapewniamy dostęp do różnego rodzaju projektów z dużym naciskiem na wydajność. Mamy duże doświadczenie z zagranicznymi inwestorami. Nasze usługi poniżej:
A) inwestycje typu buy-to- let;
B) Aktywa wymagające renowacji i wykończenia (możemy się nimi zająć);
C) Nowy projekt deweloperski, który będzie gotowy w przyszłości, a my zajmiemy się wykończeniem.
W przypadku wariantu A oferujemy następujące usługi:
W przypadku opcji B i C oferujemy takie same usługi jak w wariancie A, a dodatkowo oferujemy: