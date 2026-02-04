  1. Realting.com
Fox Promotion S.C

Polska, Warszawa
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2017
Na platformie
6 lat 8 miesięcy
Języki komunikacji
English, Polski, Français
Strona internetowa
thefox.pl
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

Założona w 2015 roku specjalizujemy się w inwestycjach w nieruchomości w Polsce. Nasze biuro znajduje się w centrum Warszawy i działaliśmy w największych polskich miastach. Nasze biuro znajduje się pod adresem: ul. Koszowa 49a lokalna 17, 00-659 Warszawa.

Usługi

Oferujemy naszą wiedzę w zakresie inwestycji w nieruchomości w Polsce. Zapewniamy dostęp do różnego rodzaju projektów z dużym naciskiem na wydajność. Mamy duże doświadczenie z zagranicznymi inwestorami. Nasze usługi poniżej:

A) inwestycje typu buy-to- let;
B) Aktywa wymagające renowacji i wykończenia (możemy się nimi zająć);
C) Nowy projekt deweloperski, który będzie gotowy w przyszłości, a my zajmiemy się wykończeniem.

W przypadku wariantu A oferujemy następujące usługi:

  • Znalezienie nieruchomości;
  • dopracowane doradztwo inwestycyjne;
  • Zorganizujemy umowę.
  • negocjowanie cen;
  • Organizujemy spotkanie w notariuszu z tłumaczem przysięgłym (obowiązkowe);
  • Po dokonaniu transakcji zarządzamy zmianą własności do rady miejskiej, administracji budowlanej, dostawcy energii;
  • Pomagamy Ci skonfigurować swój numer NIP (osobisty numer podatkowy w Polsce);
  • Oferujemy pierwszego najemcę: robimy marketing, aby znaleźć najemcę, organizujemy wizyty i zarządzamy kontaktem wynajmu.

W przypadku opcji B i C oferujemy takie same usługi jak w wariancie A, a dodatkowo oferujemy:

  • koordynacja i zarządzanie pracą z projektantem wnętrz / architektem;
  • regularne wizyty podczas renowacji;
  • Aktualizujemy Cię przez e-mail i wysyłając zdjęcia;
  • Kontrola budżetu i harmonogramu Nasz projektant wnętrz / architekt zapewnia 2 lata gwarancji na wykończenie.
