Fox Promotion S.C

Usługi

Oferujemy naszą wiedzę w zakresie inwestycji w nieruchomości w Polsce. Zapewniamy dostęp do różnego rodzaju projektów z dużym naciskiem na wydajność. Mamy duże doświadczenie z zagranicznymi inwestorami. Nasze usługi poniżej:

A) inwestycje typu buy-to- let;

B) Aktywa wymagające renowacji i wykończenia (możemy się nimi zająć);

C) Nowy projekt deweloperski, który będzie gotowy w przyszłości, a my zajmiemy się wykończeniem.

W przypadku wariantu A oferujemy następujące usługi:

Znalezienie nieruchomości;

dopracowane doradztwo inwestycyjne;

Zorganizujemy umowę.

negocjowanie cen;

Organizujemy spotkanie w notariuszu z tłumaczem przysięgłym (obowiązkowe);

Po dokonaniu transakcji zarządzamy zmianą własności do rady miejskiej, administracji budowlanej, dostawcy energii;

Pomagamy Ci skonfigurować swój numer NIP (osobisty numer podatkowy w Polsce);

Oferujemy pierwszego najemcę: robimy marketing, aby znaleźć najemcę, organizujemy wizyty i zarządzamy kontaktem wynajmu.

W przypadku opcji B i C oferujemy takie same usługi jak w wariancie A, a dodatkowo oferujemy: