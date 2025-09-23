  1. Realting.com
Kamienica Marina forest

Białystok, Polska
Cena na żądanie
Kamienica Marina forest
ID: 34035
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Polska
  • Region / Państwo
    województwo podlaskie
  • Miasto
    Białystok
  • Adres
    Legionowa, 7 Szkola Podstawowa nr 9 im 42 Pulku Piechoty

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 48.0 – 64.6
Cena za m², USD 3,419
Cena mieszkania, USD 164,120 – 220,878
Mieszkania 4 pokoi
Powierzchnia, m² 69.9
Cena za m², USD 3,419
Cena mieszkania, USD 239,000

Lokalizacja na mapie

Białystok, Polska
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

Ceny mieszkań w Polsce w II kwartale 2025 r. — Analityka
23.09.2025
Ceny mieszkań w Polsce w II kwartale 2025 r. — Analityka
Купить квартиру в новостройке Варшавы: цены, районы, условия покупки
25.06.2025
Купить квартиру в новостройке Варшавы: цены, районы, условия покупки
“Ceny wciąż są w rozsypce”. Dokąd zmierza polski rynek nieruchomości i jak na nim zarobić
07.04.2025
“Ceny wciąż są w rozsypce”. Dokąd zmierza polski rynek nieruchomości i jak na nim zarobić
Kup mieszkanie w Polsce za kwotę do 100 000 euro. Misja (nie)możliwa? Recenzja
14.03.2025
Kup mieszkanie w Polsce za kwotę do 100 000 euro. Misja (nie)możliwa? Recenzja
Paradoksy rynku mieszkaniowego w Polsce: co będzie się działo w 2024 roku
04.10.2024
Paradoksy rynku mieszkaniowego w Polsce: co będzie się działo w 2024 roku
W których dzielnicach Warszawy najdrożej kupić mieszkanie. Aktualne statystyki
08.07.2024
W których dzielnicach Warszawy najdrożej kupić mieszkanie. Aktualne statystyki
Dlaczego opuściliśmy USA po 7 miesiącach życia – osobiste doświadczenia
04.06.2024
Dlaczego opuściliśmy USA po 7 miesiącach życia – osobiste doświadczenia
Czy w Polsce są jeszcze tanie nieruchomości? Przegląd aktualnych cen i oprocentowania kredytów hipotecznych w wywiadzie z ekspertem
20.05.2024
Czy w Polsce są jeszcze tanie nieruchomości? Przegląd aktualnych cen i oprocentowania kredytów hipotecznych w wywiadzie z ekspertem
Wyświetlić wszystkie publikacje