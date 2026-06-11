O agencji

O nas

KUBIAK Nieruchomości to polska firma zajmująca się szeroko pojętym pośrednictwem w obrocie nieruchomościami – transakcjami kupna, sprzedaży i wynajmu mieszkań, domów, powierzchni komercyjnych oraz gruntów.

Nasze usługi świadczymy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i szczególną dbałość o dobro Klientów. Wysoką jakość usług gwarantuje profesjonalizm naszych doradców, którzy kompleksowo przeprowadzają wszystkie transakcje.

Przykładamy wielką wagę do indywidualnego podejścia do Klientów. Dokładamy wszelkich starań, aby znaleźć nieruchomość spełniającą kryteria i wymagania Klienta, a także dostosowaną do jego możliwości finansowych. Szanując czas naszych Klientów przedstawiamy im tylko wyselekcjonowane oferty.

Służymy pomocą w podjęciu właściwych i korzystnych decyzji, wspieramy w szybkim, skutecznym i bezpiecznym dokonaniu transakcji, pomagamy w załatwieniu formalności. W trosce o komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów współpracujemy z kancelariami notarialnymi, rzeczoznawcami majątkowymi, kancelariami prawnymi, bankami, developerami i urzędami administracji publicznej.

Zawsze dbamy, aby zakup stał się dla Klienta trafną inwestycją – dostarczamy pełną, aktualną informację o rynku i danej nieruchomości.

Szczególnym dowodem zaufania i uznania naszych Klientów jest fakt, że wielu z nich korzysta z naszych usług od lat.

Firma KUBIAK Nieruchomości zrzeszona jest w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Warszawskim Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz w Systemie wielokrotnego oferowania MLS WSPON.

Transakcje zawarte za pośrednictwem firmy objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

CO NAS WYRÓŻNIA?

W KUBIAK Nieruchomości przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa i komfortu naszych Klientów przy przeprowadzaniu transakcji. Zdajemy sobie sprawę, że niedoświadczenie i brak informacji o rynku, może skutkować poważnymi stratami finansowymi, problemami prawnymi i utratą marzeń o własnej nieruchomości. Dlatego też, kierując się interesem naszych Klientów, zbieramy szereg informacji na temat nieruchomości, zanim znajdzie się ona w naszej ofercie. Przed dokonaniem transakcji, weryfikujemy pełną dokumentację oraz stan prawny nieruchomości. Korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych doradców, Klienci eliminują wszelkie ryzyko.

Tylko sprawdzone oferty

stosujemy wysokie standardy przyjmowania nieruchomości do sprzedaży,

dokładnie opisujemy każdą nieruchomość, robimy dokumentację fotograficzną prezentującą jej stan techniczny i wygląd, weryfikujemy wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające ocenić stan prawny.

Bezpieczeństwo

zapewniamy naszym Klientom pełne doradztwo prawne – dokładnie sprawdzamy poprawność wszystkich dokumentów, stan prawny nieruchomości i czuwamy nad bezpiecznym przebiegiem transakcji,

współpracujemy z najlepszymi kancelariami notarialnymi.

Profesjonalizm

wszyscy pracownicy KUBIAK Nieruchomości posiadają wieloletnie doświadczenie w obrocie nieruchomościami,

cały zespół KUBIAK Nieruchomości nieustannie uzupełnia swoją wiedzę na temat rynku nieruchomości, zagadnień prawnych oraz uczestniczy w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

Wygoda

do Państwa dyspozycji jest nasza strona internetowa, na której prezentujemy aktualną ofertę – z dokładnym opisem nieruchomości, zdjęciami, planami powierzchni i lokalizacją na mapie. Strona jest systematycznie aktualizowana. Korzystając z szeregu dostępnych parametrów, Klienci sami wybierają tylko te nieruchomości, które spełniają ich oczekiwania.

Dyspozycyjność

wspólnie z Klientami ustalamy, dogodny dla obu stron, czas spotkania.

Pełna informacja o prowadzonych działaniach w każdej chwili, na życzenie Klienta, przedstawiamy informację o statusie prowadzonych działań, Klienci na bieżąco mają dostęp do informacji na temat odwiedzających ich ofertę na stronie internetowej oraz wizyt przeprowadzonych z Klientami w nieruchomości, Klient jest zawsze informowany o wszelkich działaniach prowadzących do korzystnej sprzedaży nieruchomości.

Bez ryzyka

Klienci KUBIAK Nieruchomości ponoszą koszty wyłącznie jeżeli dojdzie do transakcji,

Klienci nie ponoszą żadnego ryzyka związanego ze sprzedażą lub zakupem nieruchomości. Wszystkie działania będące w zakresie usług Agencji, związane ze sprawdzaniem stanu prawnego nieruchomości, obsługą prawną transakcji i poszukiwaniem kupujących, są po naszej stronie.

JAK DZIAŁAMY?

W trosce o najwyższy standard obsługi naszych Klientów, pomagamy nie tylko w wyborze najkorzystniejszej nieruchomości, ale wspieramy na całym etapie finalizacji transakcji. Do Państwa dyspozycji są doświadczeni pośrednicy w obrocie nieruchomościami i doradcy kredytowi. Korzystając z naszych usług mogą być Państwo pewni bezpieczeństwa transakcji.- sprawdzamy stan prawny nieruchomości (analiza prawa własności, rodzaju obciążeń nieruchomości, sprawdzenie kompletności dokumentów i zaświadczeń oraz przygotowanie kolejnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży),

uczestniczymy w negocjacjach,

pomagamy w sporządzeniu umowy przedwstępnej – współpracujemy z renomowanymi Kancelariami Notarialnymi,

pomagamy uzyskać pomoc prawną, geodezyjną itp.,

nadzorujemy ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży – koordynujemy współpracę z Kancelarią Notarialną oraz pomagamy w skompletowaniu dokumentów,

bezpłatnie pomagamy w wyborze najkorzystniejszego kredytu hipotecznego – oferujemy Państwu możliwość skorzystania z usług osobistego doradcy kredytowego, który po zapoznaniu się z Państwa potrzebami kredytowymi, przeprowadzi badanie zdolności kredytowej, zaproponuje najkorzystniejszy kredyt hipoteczny, a następnie będzie nadzorował i osobiście monitorował realizację wniosku złożonego w imieniu klienta do banku.

Czym się zajmujemy

Chcesz kupić dom lub mieszkanie? A może zależy Ci na szybkiej sprzedaży własnej nieruchomości? Dobrze trafiłeś! Z naszym biurem możesz liczyć na sprawne przeprowadzenie każdej transakcji. Korzystamy z nowoczesnych narzędzi marketingowych i publikujemy oferty na najpopularniejszych portalach ogłoszeniowych.

Prześlij do nas swoje preferencje dotyczące poszukiwanej nieruchomości, a my znajdziemy dla Ciebie nowy dom.

System MLS

Firma KUBIAK Nieruchomości działa w oparciu o System MLS WSPON. System MLS WSPON wielokrotnego oferowania to nowoczesny system wymiany informacji pomiędzy agencjami nieruchomości. Jest to sieć profesjonalnych biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które współpracują ze sobą przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości. Współpraca odbywa się na ściśle określonych zasadach opracowanych przez Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Dostęp do szczegółowych danych posiadają jedynie uczestnicy Systemu.

System MLS WSPON wzorowany jest na amerykańskich rozwiązaniach cechujących się najwyższą skutecznością, które z powodzeniem funkcjonują w Stanach Zjednoczonych od ponad 30 lat. Jednym z członków-założycieli Systemu MLS w Polsce jest Jacek Kubiak – właściciel KUBIAK Nieruchomości. System pozwala na przedstawienie Klientom wszystkich ofert ze wszystkich biur w nim uczestniczących. Podstawą Systemu MLS WSPON są umowy na wyłączność zawierane ze sprzedającymi. W przypadku oferty na wyłączność tylko na jednej agencji ciąży cały obowiązek szybkiego doprowadzenia do transakcji, natomiast oferowana nieruchomość trafia do kilkuset zrzeszonych biur nieruchomości.

MISJA I WIZJA

Misja

Pośredniczyć w obrocie nieruchomościami z poszanowaniem norm etycznych i zawodowych, działając w najlepiej pojętym interesie Klienta, mając na celu jego bezpieczeństwo, komfort i satysfakcję.

Wizja

Budować i rozwijać markę KUBIAK Nieruchomości jako cenionego pośrednika w obrocie nieruchomościami, którego w działaniach cechuje profesjonalizm, troska o najwyższą jakość obsługi Klienta i gwarancję bezpieczeństwa transakcji.