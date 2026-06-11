O nas
KUBIAK Nieruchomości to polska firma zajmująca się szeroko pojętym pośrednictwem w obrocie nieruchomościami – transakcjami kupna, sprzedaży i wynajmu mieszkań, domów, powierzchni komercyjnych oraz gruntów.
Nasze usługi świadczymy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i szczególną dbałość o dobro Klientów. Wysoką jakość usług gwarantuje profesjonalizm naszych doradców, którzy kompleksowo przeprowadzają wszystkie transakcje.
Przykładamy wielką wagę do indywidualnego podejścia do Klientów. Dokładamy wszelkich starań, aby znaleźć nieruchomość spełniającą kryteria i wymagania Klienta, a także dostosowaną do jego możliwości finansowych. Szanując czas naszych Klientów przedstawiamy im tylko wyselekcjonowane oferty.
Służymy pomocą w podjęciu właściwych i korzystnych decyzji, wspieramy w szybkim, skutecznym i bezpiecznym dokonaniu transakcji, pomagamy w załatwieniu formalności. W trosce o komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów współpracujemy z kancelariami notarialnymi, rzeczoznawcami majątkowymi, kancelariami prawnymi, bankami, developerami i urzędami administracji publicznej.
Zawsze dbamy, aby zakup stał się dla Klienta trafną inwestycją – dostarczamy pełną, aktualną informację o rynku i danej nieruchomości.
Szczególnym dowodem zaufania i uznania naszych Klientów jest fakt, że wielu z nich korzysta z naszych usług od lat.
Firma KUBIAK Nieruchomości zrzeszona jest w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Warszawskim Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz w Systemie wielokrotnego oferowania MLS WSPON.
Transakcje zawarte za pośrednictwem firmy objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.
CO NAS WYRÓŻNIA?
W KUBIAK Nieruchomości przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa i komfortu naszych Klientów przy przeprowadzaniu transakcji. Zdajemy sobie sprawę, że niedoświadczenie i brak informacji o rynku, może skutkować poważnymi stratami finansowymi, problemami prawnymi i utratą marzeń o własnej nieruchomości. Dlatego też, kierując się interesem naszych Klientów, zbieramy szereg informacji na temat nieruchomości, zanim znajdzie się ona w naszej ofercie. Przed dokonaniem transakcji, weryfikujemy pełną dokumentację oraz stan prawny nieruchomości. Korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych doradców, Klienci eliminują wszelkie ryzyko.
Tylko sprawdzone oferty
Bezpieczeństwo
Profesjonalizm
Wygoda
Dyspozycyjność
Pełna informacja o prowadzonych działaniach w każdej chwili, na życzenie Klienta, przedstawiamy informację o statusie prowadzonych działań, Klienci na bieżąco mają dostęp do informacji na temat odwiedzających ich ofertę na stronie internetowej oraz wizyt przeprowadzonych z Klientami w nieruchomości, Klient jest zawsze informowany o wszelkich działaniach prowadzących do korzystnej sprzedaży nieruchomości.
Bez ryzyka
JAK DZIAŁAMY?
W trosce o najwyższy standard obsługi naszych Klientów, pomagamy nie tylko w wyborze najkorzystniejszej nieruchomości, ale wspieramy na całym etapie finalizacji transakcji. Do Państwa dyspozycji są doświadczeni pośrednicy w obrocie nieruchomościami i doradcy kredytowi. Korzystając z naszych usług mogą być Państwo pewni bezpieczeństwa transakcji.- sprawdzamy stan prawny nieruchomości (analiza prawa własności, rodzaju obciążeń nieruchomości, sprawdzenie kompletności dokumentów i zaświadczeń oraz przygotowanie kolejnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży),
Czym się zajmujemy
Chcesz kupić dom lub mieszkanie? A może zależy Ci na szybkiej sprzedaży własnej nieruchomości? Dobrze trafiłeś! Z naszym biurem możesz liczyć na sprawne przeprowadzenie każdej transakcji. Korzystamy z nowoczesnych narzędzi marketingowych i publikujemy oferty na najpopularniejszych portalach ogłoszeniowych.
Prześlij do nas swoje preferencje dotyczące poszukiwanej nieruchomości, a my znajdziemy dla Ciebie nowy dom.
System MLS
Firma KUBIAK Nieruchomości działa w oparciu o System MLS WSPON. System MLS WSPON wielokrotnego oferowania to nowoczesny system wymiany informacji pomiędzy agencjami nieruchomości. Jest to sieć profesjonalnych biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które współpracują ze sobą przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości. Współpraca odbywa się na ściśle określonych zasadach opracowanych przez Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Dostęp do szczegółowych danych posiadają jedynie uczestnicy Systemu.
System MLS WSPON wzorowany jest na amerykańskich rozwiązaniach cechujących się najwyższą skutecznością, które z powodzeniem funkcjonują w Stanach Zjednoczonych od ponad 30 lat. Jednym z członków-założycieli Systemu MLS w Polsce jest Jacek Kubiak – właściciel KUBIAK Nieruchomości. System pozwala na przedstawienie Klientom wszystkich ofert ze wszystkich biur w nim uczestniczących. Podstawą Systemu MLS WSPON są umowy na wyłączność zawierane ze sprzedającymi. W przypadku oferty na wyłączność tylko na jednej agencji ciąży cały obowiązek szybkiego doprowadzenia do transakcji, natomiast oferowana nieruchomość trafia do kilkuset zrzeszonych biur nieruchomości.
MISJA I WIZJA
Misja
Pośredniczyć w obrocie nieruchomościami z poszanowaniem norm etycznych i zawodowych, działając w najlepiej pojętym interesie Klienta, mając na celu jego bezpieczeństwo, komfort i satysfakcję.
Wizja
Budować i rozwijać markę KUBIAK Nieruchomości jako cenionego pośrednika w obrocie nieruchomościami, którego w działaniach cechuje profesjonalizm, troska o najwyższą jakość obsługi Klienta i gwarancję bezpieczeństwa transakcji.