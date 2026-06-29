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Dzielnica mieszkaniowa PHUKET Girne

Karakoumi, Cypr Północny
od
$131,184
;
14
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ID: 3880
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Girne Belediyesi
  • Wioska
    Karakoumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

O kompleksie

  • Twoja uwaga jest prezentowana mieszkaniom w PHUKET FIVING COMPLEX". 
  • Położony przez JYLO COMPLEX na północnym wybrzeżu Cypru w regionie o eleganckiej naturze, panie Tatlysu. 
  • Jest to projekt na dużą skalę, idealny dla branży wynajmu, a także na relaksujące rodzinne wakacje.
  • Znajduje się w pierwszej linii morza. Z koncepcją kompleksu odnowy biologicznej. Istnieje tylko 655 nieruchomości. Są to apartamenty typu studio, 1 + 1, 2 + 1, kamienice i wille.
  •  
  • SDACH - MARZEC 2027 
  •  

  • LOKALIZACJA: 

  •  17 km - Klub golfowy Korineum 
  • 35 km - Kyrenia 
  • 40 km - Famagusta 
  • 50 km - lotnisko Ercan 
  • 62 km - Karpaz Gate Marina 
  • 74 km - lotnisko w Larnace
INFRASTRUKTURA KOMPLEKSU: 
  •  Siłownia 
  •  Hamam 
  •  Sauna 
  • Pokoje masażu 
  • Kryty basen 
  • Centrum urody 
  • Szlaki dla pieszych 
  • Ścieżki rowerowe
  •  Stomatologia 
  • Joga  
  • Restauracja 
  • Kliniki 
  • Kort tenisowy
OBIEKT OBIEKTÓW: 

GARDEN Studios ( od 43 m2 ) - od 104 000 

PENTHOUSE Studios ( 78 m2 ) - od 132 000 

1 + 1 OGRÓD ( od 60 m2 ) – od 132 000 £ 

Apartamenty PENTHOUSE 2 + 1 ( 135 m2 ) – od 236 500 £ 

Villa GARDEN 3 + 1 ( 214 m2 ) – od 575 000 £ 

 

Okres budowy: 

Marzec 2024 – marzec 2027 r.

 

PLAN PŁATNOŚCI: 

 2000 £ - 2-tygodniowy depozyt rezerwacyjny 

 5000 £ - depozyt rezerwacyjny na 1 miesiąc 

 35% - zaliczka 

 65% - od marca 2024 r. Do uruchomienia ( marca 2027 r. ) w płatnościach miesięcznych lub kwartalnych 

Płatność ( gotówka, przelew bankowy, kryptowaluta )

NIE ZATRZYMAJ CZASU BRONING TERAZ  Rezerwacja mieszkania online ( po 1 miesiącu. - od 5000 funtów )

 

 

 

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 43.0 – 60.0
Cena za m², USD 2,602 – 2,738
Cena mieszkania, USD 119,002 – 150,319
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 135.0
Cena za m², USD 1,876
Cena mieszkania, USD 269,321
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 93.0
Cena za m², USD 6,620
Cena mieszkania, USD 654,798

Lokalizacja na mapie

Karakoumi, Cypr Północny

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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