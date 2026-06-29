Dzielnica mieszkaniowa PHUKET Girne

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Twoja uwaga jest prezentowana mieszkaniom w PHUKET FIVING COMPLEX".
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Położony przez JYLO COMPLEX na północnym wybrzeżu Cypru w regionie o eleganckiej naturze, panie Tatlysu.
- Jest to projekt na dużą skalę, idealny dla branży wynajmu, a także na relaksujące rodzinne wakacje.
- Znajduje się w pierwszej linii morza. Z koncepcją kompleksu odnowy biologicznej. Istnieje tylko 655 nieruchomości. Są to apartamenty typu studio, 1 + 1, 2 + 1, kamienice i wille.
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SDACH - MARZEC 2027
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LOKALIZACJA:
- 17 km - Klub golfowy Korineum
- 35 km - Kyrenia
- 40 km - Famagusta
- 50 km - lotnisko Ercan
- 62 km - Karpaz Gate Marina
- 74 km - lotnisko w Larnace
INFRASTRUKTURA KOMPLEKSU:
- Siłownia
- Hamam
- Sauna
- Pokoje masażu
- Kryty basen
- Centrum urody
- Szlaki dla pieszych
- Ścieżki rowerowe
- Stomatologia
- Joga
- Restauracja
- Kliniki
- Kort tenisowy
OBIEKT OBIEKTÓW:
GARDEN Studios ( od 43 m2 ) - od 104 000
PENTHOUSE Studios ( 78 m2 ) - od 132 000
1 + 1 OGRÓD ( od 60 m2 ) – od 132 000 £
Apartamenty PENTHOUSE 2 + 1 ( 135 m2 ) – od 236 500 £
Villa GARDEN 3 + 1 ( 214 m2 ) – od 575 000 £
Okres budowy:
Marzec 2024 – marzec 2027 r.
PLAN PŁATNOŚCI:
2000 £ - 2-tygodniowy depozyt rezerwacyjny
5000 £ - depozyt rezerwacyjny na 1 miesiąc
35% - zaliczka
65% - od marca 2024 r. Do uruchomienia ( marca 2027 r. ) w płatnościach miesięcznych lub kwartalnych
Płatność ( gotówka, przelew bankowy, kryptowaluta )
NIE ZATRZYMAJ CZASU
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