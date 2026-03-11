Kompleks mieszkalny Selaron Residence

Selaron Residence - nowoczesne wybrzeże na Long Beach 🌊
Selaron Residence to stylowy rozwój mieszkalny położony w popularnej dzielnicy Long Beach w Famagusta, jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc przybrzeżnych na północnym Cyprze.
Projekt łączy nowoczesną architekturę, kurort i doskonałą lokalizację, co czyni go idealnym zarówno dla życia, jak i inwestycji.
📍 500 metrów od piaszczystej Long Beach
🌳 50 metrów od lasu Long Beach
🚗 łatwy dostęp do głównych dróg i infrastruktury miejskiej
Kompleks składa się z 48 pięknie zaprojektowanych rezydencji, w tym:
• studia
• 1-sypialnia i 2-pokojowe apartamenty
• ekskluzywne rezydencje typu loft- style z prywatnymi tarasami dachowymi
Każdy apartament jest przeznaczony do maksymalizacji przestrzeni, komfortu i oszałamiające śródziemnomorskie widoki na morze.
-
✨ Exclusive loft- style rezydencje
Jedną z najważniejszych atrakcji projektu są apartamenty na poddaszu Triplex.
Wewnątrz każdego mieszkania, uderzające schody prowadzi bezpośrednio do prywatnego tarasu na dachu, tworząc idealne miejsce na relaks i rozrywkę.
🌅 zapierające dech w piersiach widoki na morze
🌿 Oaza na dachu
🍽 Idealny do jedzenia na świeżym powietrzu lub grill
☀ idealne miejsce, aby cieszyć się śródziemnomorskie zachody słońca
Te rezydencje pięknie łączą komfort wewnątrz z życia na zewnątrz.
-
🏝 Korzyści
Selaron Residence oferuje pełną gamę udogodnień przeznaczonych do komfortowego stylu życia:
🛡 falista społeczność z 24 / 7 bezpieczeństwa
🏊 odkryty basen
🏊 kryty basen
Centrum odnowy biologicznej
🏋️ sala gimnastyczna
🍽 kawiarnie i restauracje
👶 plac zabaw dla dzieci
🎠 Kids club
🏊 baseny dziecięce
🚗 parking
🔧 Usługi konserwacji na miejscu
🏖 usługi transfer na plażę
🌿 ścieżki spacerowe
-
🏡 Rodzaj własności
Parter Studio
Powierzchnia brutto ogółem: 57 m ²
Powierzchnia pokryta: 36 m ²
Powierzchnia otwarta: 18 m ²
Parter 1 - Apartamenty w sypialni
Powierzchnia brutto ogółem: 99 m ²
Powierzchnia pokryta: 58 m ²
Powierzchnia otwarta: 35 m ²
Parter 2- Sypialnia Apartamenty
Powierzchnia brutto ogółem: 110 m ²
Powierzchnia pokryta: 73 m ²
Powierzchnia otwarta: 25 m ²
1- Sypialnia Loft Apartamenty
Powierzchnia brutto ogółem: 101 m ²
Powierzchnia pokryta: 68 m ²
Taras na dachu: 30 m ²
2- Sypialnia Loft Apartamenty
Powierzchnia brutto ogółem: 163 m ²
Powierzchnia pokryta: 106 m ²
Balkon: 8 m ²
Taras na dachu: 42 m ²
2- Sypialnia Premium Loft Apartments
Powierzchnia brutto ogółem: 197 m ²
Powierzchnia pokryta: 132 m ²
Taras na dachu: 65 m ²
3- Sypialnia Loft Apartamenty
Powierzchnia brutto ogółem: 225 m ²
Powierzchnia pokryta: 125 m ²
Balkon: 20 m ²
Taras dachowy: 66 m ²
-
Selaron Residence oferuje doskonałe połączenie nowoczesnego designu, śródziemnomorskiego stylu życia i doskonałej lokalizacji wybrzeża, tworząc wyjątkowe doświadczenie życia nad morzem ☀️🌊