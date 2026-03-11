Kompleks mieszkalny Selaron Residence

  1. Realting.com
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$181,380
VAT
BTC
2.1574753
ETH
113.0825048
USDT
179 327.2891754
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
31
ID: 26707
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Gazimağusa District
  • Miasto
    Yenibogazici Belediyesi
  • Wioska
    Agios Sergios

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Selaron Residence - nowoczesne wybrzeże na Long Beach 🌊

Selaron Residence to stylowy rozwój mieszkalny położony w popularnej dzielnicy Long Beach w Famagusta, jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc przybrzeżnych na północnym Cyprze.

Projekt łączy nowoczesną architekturę, kurort i doskonałą lokalizację, co czyni go idealnym zarówno dla życia, jak i inwestycji.

📍 500 metrów od piaszczystej Long Beach
🌳 50 metrów od lasu Long Beach
🚗 łatwy dostęp do głównych dróg i infrastruktury miejskiej

Kompleks składa się z 48 pięknie zaprojektowanych rezydencji, w tym:

• studia
• 1-sypialnia i 2-pokojowe apartamenty
• ekskluzywne rezydencje typu loft- style z prywatnymi tarasami dachowymi

Każdy apartament jest przeznaczony do maksymalizacji przestrzeni, komfortu i oszałamiające śródziemnomorskie widoki na morze.

-

✨ Exclusive loft- style rezydencje

Jedną z najważniejszych atrakcji projektu są apartamenty na poddaszu Triplex.

Wewnątrz każdego mieszkania, uderzające schody prowadzi bezpośrednio do prywatnego tarasu na dachu, tworząc idealne miejsce na relaks i rozrywkę.

🌅 zapierające dech w piersiach widoki na morze
🌿 Oaza na dachu
🍽 Idealny do jedzenia na świeżym powietrzu lub grill
☀ idealne miejsce, aby cieszyć się śródziemnomorskie zachody słońca

Te rezydencje pięknie łączą komfort wewnątrz z życia na zewnątrz.

-

🏝 Korzyści

Selaron Residence oferuje pełną gamę udogodnień przeznaczonych do komfortowego stylu życia:

🛡 falista społeczność z 24 / 7 bezpieczeństwa
🏊 odkryty basen
🏊 kryty basen
Centrum odnowy biologicznej
🏋️ sala gimnastyczna
🍽 kawiarnie i restauracje
👶 plac zabaw dla dzieci
🎠 Kids club
🏊 baseny dziecięce
🚗 parking
🔧 Usługi konserwacji na miejscu
🏖 usługi transfer na plażę
🌿 ścieżki spacerowe

-

🏡 Rodzaj własności

Parter Studio
Powierzchnia brutto ogółem: 57 m ²
Powierzchnia pokryta: 36 m ²
Powierzchnia otwarta: 18 m ²

Parter 1 - Apartamenty w sypialni
Powierzchnia brutto ogółem: 99 m ²
Powierzchnia pokryta: 58 m ²
Powierzchnia otwarta: 35 m ²

Parter 2- Sypialnia Apartamenty
Powierzchnia brutto ogółem: 110 m ²
Powierzchnia pokryta: 73 m ²
Powierzchnia otwarta: 25 m ²

1- Sypialnia Loft Apartamenty
Powierzchnia brutto ogółem: 101 m ²
Powierzchnia pokryta: 68 m ²
Taras na dachu: 30 m ²

2- Sypialnia Loft Apartamenty
Powierzchnia brutto ogółem: 163 m ²
Powierzchnia pokryta: 106 m ²
Balkon: 8 m ²
Taras na dachu: 42 m ²

2- Sypialnia Premium Loft Apartments
Powierzchnia brutto ogółem: 197 m ²
Powierzchnia pokryta: 132 m ²
Taras na dachu: 65 m ²

3- Sypialnia Loft Apartamenty
Powierzchnia brutto ogółem: 225 m ²
Powierzchnia pokryta: 125 m ²
Balkon: 20 m ²
Taras dachowy: 66 m ²

-

Selaron Residence oferuje doskonałe połączenie nowoczesnego designu, śródziemnomorskiego stylu życia i doskonałej lokalizacji wybrzeża, tworząc wyjątkowe doświadczenie życia nad morzem ☀️🌊

Agios Sergios, Cypr Północny

Kompleks mieszkalny Selaron Residence
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$181,380
VAT
