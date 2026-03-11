Kompleks mieszkalny Selaron Residence

Selaron Residence - nowoczesne wybrzeże na Long Beach 🌊

Selaron Residence to stylowy rozwój mieszkalny położony w popularnej dzielnicy Long Beach w Famagusta, jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc przybrzeżnych na północnym Cyprze.

Projekt łączy nowoczesną architekturę, kurort i doskonałą lokalizację, co czyni go idealnym zarówno dla życia, jak i inwestycji.

📍 500 metrów od piaszczystej Long Beach

🌳 50 metrów od lasu Long Beach

🚗 łatwy dostęp do głównych dróg i infrastruktury miejskiej

Kompleks składa się z 48 pięknie zaprojektowanych rezydencji, w tym:

• studia

• 1-sypialnia i 2-pokojowe apartamenty

• ekskluzywne rezydencje typu loft- style z prywatnymi tarasami dachowymi

Każdy apartament jest przeznaczony do maksymalizacji przestrzeni, komfortu i oszałamiające śródziemnomorskie widoki na morze.

-

✨ Exclusive loft- style rezydencje

Jedną z najważniejszych atrakcji projektu są apartamenty na poddaszu Triplex.

Wewnątrz każdego mieszkania, uderzające schody prowadzi bezpośrednio do prywatnego tarasu na dachu, tworząc idealne miejsce na relaks i rozrywkę.

🌅 zapierające dech w piersiach widoki na morze

🌿 Oaza na dachu

🍽 Idealny do jedzenia na świeżym powietrzu lub grill

☀ idealne miejsce, aby cieszyć się śródziemnomorskie zachody słońca

Te rezydencje pięknie łączą komfort wewnątrz z życia na zewnątrz.

-

🏝 Korzyści

Selaron Residence oferuje pełną gamę udogodnień przeznaczonych do komfortowego stylu życia:

🛡 falista społeczność z 24 / 7 bezpieczeństwa

🏊 odkryty basen

🏊 kryty basen

Centrum odnowy biologicznej

🏋️ sala gimnastyczna

🍽 kawiarnie i restauracje

👶 plac zabaw dla dzieci

🎠 Kids club

🏊 baseny dziecięce

🚗 parking

🔧 Usługi konserwacji na miejscu

🏖 usługi transfer na plażę

🌿 ścieżki spacerowe

-

🏡 Rodzaj własności

Parter Studio

Powierzchnia brutto ogółem: 57 m ²

Powierzchnia pokryta: 36 m ²

Powierzchnia otwarta: 18 m ²

Parter 1 - Apartamenty w sypialni

Powierzchnia brutto ogółem: 99 m ²

Powierzchnia pokryta: 58 m ²

Powierzchnia otwarta: 35 m ²

Parter 2- Sypialnia Apartamenty

Powierzchnia brutto ogółem: 110 m ²

Powierzchnia pokryta: 73 m ²

Powierzchnia otwarta: 25 m ²

1- Sypialnia Loft Apartamenty

Powierzchnia brutto ogółem: 101 m ²

Powierzchnia pokryta: 68 m ²

Taras na dachu: 30 m ²

2- Sypialnia Loft Apartamenty

Powierzchnia brutto ogółem: 163 m ²

Powierzchnia pokryta: 106 m ²

Balkon: 8 m ²

Taras na dachu: 42 m ²

2- Sypialnia Premium Loft Apartments

Powierzchnia brutto ogółem: 197 m ²

Powierzchnia pokryta: 132 m ²

Taras na dachu: 65 m ²

3- Sypialnia Loft Apartamenty

Powierzchnia brutto ogółem: 225 m ²

Powierzchnia pokryta: 125 m ²

Balkon: 20 m ²

Taras dachowy: 66 m ²

-

Selaron Residence oferuje doskonałe połączenie nowoczesnego designu, śródziemnomorskiego stylu życia i doskonałej lokalizacji wybrzeża, tworząc wyjątkowe doświadczenie życia nad morzem ☀️🌊