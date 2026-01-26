Kompleks mieszkalny Capensis Homes

Capensis Homes - nowoczesny kompleks mieszkalny w Yeni Boğaziçi 🏡
Capensis Homes to nowy projekt mieszkaniowy zlokalizowany na obiecującym obszarze Yeni Boğaziçi, jednego z najbardziej atrakcyjnych i szybko rozwijających się regionów północnego Cypru. Obszar jest dogodnie położony między Famagusta i Iskele, zaledwie 10 minut jazdy od infrastruktury obu miast, a także w pobliżu niektórych z najpiękniejszych plaż na wyspie. 🌊
Projekt jest idealny zarówno do komfortowego życia, jak i inwestycji o wysokim potencjale wynajmu. 📈
Lokalizacja i środowisko 📍
Yeni Boğaziçi łączy spokój wybrzeża i wygodę infrastruktury miejskiej:
Plaża - 5 minut samochodem 🏖️
Studia, szkoła, szpital.
Obszar festiwalu i place zabaw
Kluby plażowe i publiczna plaża
Restauracje, rynki, apteki
Bliskość hoteli i obszarów turystycznych sprawia, że projekt jest szczególnie atrakcyjny do wynajęcia.
Rodzaje nieruchomości w kompleksie 🏠
Projekt przedstawia różne formaty mieszkaniowe odpowiadające różnym celom i budżetom:
1 + 1 Ground Floor - 24 apartamenty
2 + 1 Loft Penthouse - 24 apartamenty
3 + 1 Ground Floor - 2 apartamenty
3 + 1 Loft Penthouse - 2 apartamenty
Złożona infrastruktura 🌿
Dla mieszkańców zapewniona jest pełna infrastruktura kurortowa:
Basen odkryty i basen dla dzieci 🏊♂️
Basen i obszar garbowania ☀️
Basen kryty
Gimnazjum
Strefa SPA: sauna i hammam
Generator
Profesjonalne przedsiębiorstwo zarządzające
Warunki płatności 💳
Dostępne są 3 elastyczne plany płatności:
1.️⃣ 35% zaliczki + raty za 24 miesiące
2.️⃣ 50% zaliczki + raty za 36 miesięcy
🎁 Pakiet urządzeń gospodarstwa domowego - jako prezent
3️⃣ 100% płatności
🎁 Pełny pakiet mebli - jako prezent
Dlaczego Capensis Homes ✨
Obiecujący obszar z rosnącymi cenami
Bliskość do morza i infrastruktury turystycznej
Nowoczesny kompleks z pełną infrastrukturą
Doskonała opcja dla życia, wypoczynku i inwestycji
📩 Skontaktuj się z nami, aby uzyskać plany, aktualne ceny i wybrać najlepszą opcję dla Ciebie.