Kompleks mieszkalny Capensis Homes

Capensis Homes - nowoczesny kompleks mieszkalny w Yeni Boğaziçi 🏡

Capensis Homes to nowy projekt mieszkaniowy zlokalizowany na obiecującym obszarze Yeni Boğaziçi, jednego z najbardziej atrakcyjnych i szybko rozwijających się regionów północnego Cypru. Obszar jest dogodnie położony między Famagusta i Iskele, zaledwie 10 minut jazdy od infrastruktury obu miast, a także w pobliżu niektórych z najpiękniejszych plaż na wyspie. 🌊

Projekt jest idealny zarówno do komfortowego życia, jak i inwestycji o wysokim potencjale wynajmu. 📈

Lokalizacja i środowisko 📍

Yeni Boğaziçi łączy spokój wybrzeża i wygodę infrastruktury miejskiej:

Plaża - 5 minut samochodem 🏖️

Studia, szkoła, szpital.

Obszar festiwalu i place zabaw

Kluby plażowe i publiczna plaża

Restauracje, rynki, apteki

Bliskość hoteli i obszarów turystycznych sprawia, że projekt jest szczególnie atrakcyjny do wynajęcia.

Rodzaje nieruchomości w kompleksie 🏠

Projekt przedstawia różne formaty mieszkaniowe odpowiadające różnym celom i budżetom:

1 + 1 Ground Floor - 24 apartamenty

2 + 1 Loft Penthouse - 24 apartamenty

3 + 1 Ground Floor - 2 apartamenty

3 + 1 Loft Penthouse - 2 apartamenty

Złożona infrastruktura 🌿

Dla mieszkańców zapewniona jest pełna infrastruktura kurortowa:

Basen odkryty i basen dla dzieci 🏊‍♂️

Basen i obszar garbowania ☀️

Basen kryty

Gimnazjum

Strefa SPA: sauna i hammam

Generator

Profesjonalne przedsiębiorstwo zarządzające

Warunki płatności 💳

Dostępne są 3 elastyczne plany płatności:

1.️⃣ 35% zaliczki + raty za 24 miesiące

2.️⃣ 50% zaliczki + raty za 36 miesięcy

🎁 Pakiet urządzeń gospodarstwa domowego - jako prezent

3️⃣ 100% płatności

🎁 Pełny pakiet mebli - jako prezent

Dlaczego Capensis Homes ✨

Obiecujący obszar z rosnącymi cenami

Bliskość do morza i infrastruktury turystycznej

Nowoczesny kompleks z pełną infrastrukturą

Doskonała opcja dla życia, wypoczynku i inwestycji

📩 Skontaktuj się z nami, aby uzyskać plany, aktualne ceny i wybrać najlepszą opcję dla Ciebie.