Kompleks mieszkalny Capensis Homes

Yenibogazici Belediyesi, Cypr Północny
od
$179,380
VAT
BTC
2.1336863
ETH
111.8356212
USDT
177 349.9695980
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
35
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33210
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.01.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Gazimağusa District
  • Miasto
    Yenibogazici Belediyesi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Capensis Homes - nowoczesny kompleks mieszkalny w Yeni Boğaziçi 🏡

Capensis Homes to nowy projekt mieszkaniowy zlokalizowany na obiecującym obszarze Yeni Boğaziçi, jednego z najbardziej atrakcyjnych i szybko rozwijających się regionów północnego Cypru. Obszar jest dogodnie położony między Famagusta i Iskele, zaledwie 10 minut jazdy od infrastruktury obu miast, a także w pobliżu niektórych z najpiękniejszych plaż na wyspie. 🌊

Projekt jest idealny zarówno do komfortowego życia, jak i inwestycji o wysokim potencjale wynajmu. 📈

Lokalizacja i środowisko 📍

Yeni Boğaziçi łączy spokój wybrzeża i wygodę infrastruktury miejskiej:

  • Plaża - 5 minut samochodem 🏖️

  • Studia, szkoła, szpital.

  • Obszar festiwalu i place zabaw

  • Kluby plażowe i publiczna plaża

  • Restauracje, rynki, apteki

Bliskość hoteli i obszarów turystycznych sprawia, że projekt jest szczególnie atrakcyjny do wynajęcia.

Rodzaje nieruchomości w kompleksie 🏠

Projekt przedstawia różne formaty mieszkaniowe odpowiadające różnym celom i budżetom:

  • 1 + 1 Ground Floor - 24 apartamenty

  • 2 + 1 Loft Penthouse - 24 apartamenty

  • 3 + 1 Ground Floor - 2 apartamenty

  • 3 + 1 Loft Penthouse - 2 apartamenty

Złożona infrastruktura 🌿

Dla mieszkańców zapewniona jest pełna infrastruktura kurortowa:

  • Basen odkryty i basen dla dzieci 🏊‍♂️

  • Basen i obszar garbowania ☀️

  • Basen kryty

  • Gimnazjum

  • Strefa SPA: sauna i hammam

  • Generator

  • Profesjonalne przedsiębiorstwo zarządzające

Warunki płatności 💳

Dostępne są 3 elastyczne plany płatności:
1.️⃣ 35% zaliczki + raty za 24 miesiące
2.️⃣ 50% zaliczki + raty za 36 miesięcy
🎁 Pakiet urządzeń gospodarstwa domowego - jako prezent
3️⃣ 100% płatności
🎁 Pełny pakiet mebli - jako prezent

Dlaczego Capensis Homes ✨

  • Obiecujący obszar z rosnącymi cenami

  • Bliskość do morza i infrastruktury turystycznej

  • Nowoczesny kompleks z pełną infrastrukturą

  • Doskonała opcja dla życia, wypoczynku i inwestycji

📩 Skontaktuj się z nami, aby uzyskać plany, aktualne ceny i wybrać najlepszą opcję dla Ciebie.

Lokalizacja na mapie

Yenibogazici Belediyesi, Cypr Północny

VAT
