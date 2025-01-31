Kompleks mieszkalny Brise de Mer Mounting Side

Życie między morzem a górami w jednym z najbardziej malowniczych regionów Północnego Cypru
Region Tatlısu (Tatlisu) 📍
Tatlisu (przetłumaczone z tureckiego - "słodkiej wody") znajduje się u podnóża gór Beshparmak i łączy krajobrazy górskie i wybrzeże Morza Śródziemnego.
📌 Odległość:
Kyrenia i Famagusta - 30- 40 minut samochodem
Lotnisko Ercan - około 30 minut
Region znany jest z najpiękniejszych zatok północnego Cypru. Plaże są tu głównie żwirowe i kamieniste, ale słynna piaszczysta plaża Kaplıca znajduje się w pobliżu (10- 15 minut jazdy).
🌄 Z Tatlisu są zapierające dech w piersiach widoki na wschodnie wybrzeże Kyrenii i półwyspu Karpas.
Region ten ma bogatą historię i jest ważnym miejscem archeologicznym okresu neolitu.
Tatlis jest idealny dla tych, którzy cenią:
Cisza 🌿
panoramiczny
prywatność
wygodne nowoczesne kompleksy
Nieruchomości tutaj jest często kupowany dla rekreacji i inwestycji, rzadziej - dla stałego pobytu.
Brise de Mer - strona montażowa 🏡
Brise de Mer - Montaż Side to duży nowoczesny projekt mieszkaniowy, harmonijnie zintegrowany z naturalnym krajobrazem regionu.
Informacje ogólne 📊
• Apartamenty ogółem: 444
A Block - 31 bloków × 12 apartamentów = 372
• Blok B - 4 bloki × 18 apartamentów = 72 apartamenty
🛠 Czas budowy:
• Początek budowy: 2025
• Zakończenie: Wrzesień 2027
• Okres budowy: 36 miesięcy + 6 miesięcy okresu karencji
Plan płatności 💷
5000 funtów - depozyt rezerwacyjny (na 3 tygodnie)
35% - zaliczka (w tym depozyt)
65% - raty za 36 miesięcy
(płatności co 1 / 2 / 3 / 4 miesięcy)
Co jest zawarte w cenie ✔️
• Wszystkie tarasy dachowe z grillem i aneksem kuchennym
(jacuzzi i prysznic - opcja)
• Prywatne miejsce parkingowe 🚗
• Kompletny pakiet specyfikacji technicznych
• Centralny system ogrzewania i klimatyzacji ❄️🔥
Zarządzanie i utrzymanie
Zarządzanie wynajmem
Obliczenia leasingu zostaną dostarczone do momentu zakończenia budowy.
Pakiety utrzymania
Norma - strefy wspólne
Premia - strefy wspólne + infrastruktura
Złoto - wspólne obszary + infrastruktura + dostęp do innych projektów dewelopera
Resale (ponowna sprzedaż) 🔁
• Dozwolone po zapłaceniu 50% kosztów
• Koszt nowego kontraktu: 2000 £
• Po zarejestrowaniu indywidualnego tytułu (Kat Ärtifak) podpisuje się umowę sprzedaży i addendum.
• Kwota rejestracji obliczana jest na podstawie oceny Departamentu Ziemi
Brise de Mer - strona montażowa 💎
✔ góry
✔ nowoczesny kompleks z dobrze przemyślaną infrastrukturą
✔ Wysoki potencjał inwestycyjny
✔ spokój, natura i widoki panoramiczne
📩 Skontaktuj się z nami, aby uzyskać plany, aktualne ceny i wybrać najlepszą opcję w tym projekcie.