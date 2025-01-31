Kompleks mieszkalny Brise de Mer Mounting Side

Życie między morzem a górami w jednym z najbardziej malowniczych regionów Północnego Cypru

Region Tatlısu (Tatlisu) 📍

Tatlisu (przetłumaczone z tureckiego - "słodkiej wody") znajduje się u podnóża gór Beshparmak i łączy krajobrazy górskie i wybrzeże Morza Śródziemnego.

📌 Odległość:

Kyrenia i Famagusta - 30- 40 minut samochodem

Lotnisko Ercan - około 30 minut

Region znany jest z najpiękniejszych zatok północnego Cypru. Plaże są tu głównie żwirowe i kamieniste, ale słynna piaszczysta plaża Kaplıca znajduje się w pobliżu (10- 15 minut jazdy).

🌄 Z Tatlisu są zapierające dech w piersiach widoki na wschodnie wybrzeże Kyrenii i półwyspu Karpas.

Region ten ma bogatą historię i jest ważnym miejscem archeologicznym okresu neolitu.

Tatlis jest idealny dla tych, którzy cenią:

Cisza 🌿

panoramiczny

prywatność

wygodne nowoczesne kompleksy

Nieruchomości tutaj jest często kupowany dla rekreacji i inwestycji, rzadziej - dla stałego pobytu.

Brise de Mer - strona montażowa 🏡

Brise de Mer - Montaż Side to duży nowoczesny projekt mieszkaniowy, harmonijnie zintegrowany z naturalnym krajobrazem regionu.

Informacje ogólne 📊

• Apartamenty ogółem: 444

A Block - 31 bloków × 12 apartamentów = 372

• Blok B - 4 bloki × 18 apartamentów = 72 apartamenty

🛠 Czas budowy:

• Początek budowy: 2025

• Zakończenie: Wrzesień 2027

• Okres budowy: 36 miesięcy + 6 miesięcy okresu karencji

Plan płatności 💷

5000 funtów - depozyt rezerwacyjny (na 3 tygodnie)

35% - zaliczka (w tym depozyt)

65% - raty za 36 miesięcy

(płatności co 1 / 2 / 3 / 4 miesięcy)

Co jest zawarte w cenie ✔️

• Wszystkie tarasy dachowe z grillem i aneksem kuchennym

(jacuzzi i prysznic - opcja)

• Prywatne miejsce parkingowe 🚗

• Kompletny pakiet specyfikacji technicznych

• Centralny system ogrzewania i klimatyzacji ❄️🔥

Zarządzanie i utrzymanie

Zarządzanie wynajmem

Obliczenia leasingu zostaną dostarczone do momentu zakończenia budowy.

Pakiety utrzymania

Norma - strefy wspólne

Premia - strefy wspólne + infrastruktura

Złoto - wspólne obszary + infrastruktura + dostęp do innych projektów dewelopera

Resale (ponowna sprzedaż) 🔁

• Dozwolone po zapłaceniu 50% kosztów

• Koszt nowego kontraktu: 2000 £

• Po zarejestrowaniu indywidualnego tytułu (Kat Ärtifak) podpisuje się umowę sprzedaży i addendum.

• Kwota rejestracji obliczana jest na podstawie oceny Departamentu Ziemi

Brise de Mer - strona montażowa 💎

✔ góry

✔ nowoczesny kompleks z dobrze przemyślaną infrastrukturą

✔ Wysoki potencjał inwestycyjny

✔ spokój, natura i widoki panoramiczne

📩 Skontaktuj się z nami, aby uzyskać plany, aktualne ceny i wybrać najlepszą opcję w tym projekcie.