Kompleks mieszkalny Brise de Mer Mounting Side

Akanthou, Cypr Północny
18
ID: 33253
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Gazimağusa District
  • Miasto
    Tatlisu Belediyesi
  • Wioska
    Akanthou

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Życie między morzem a górami w jednym z najbardziej malowniczych regionów Północnego Cypru

Region Tatlısu (Tatlisu) 📍

Tatlisu (przetłumaczone z tureckiego - "słodkiej wody") znajduje się u podnóża gór Beshparmak i łączy krajobrazy górskie i wybrzeże Morza Śródziemnego.

📌 Odległość:

  • Kyrenia i Famagusta - 30- 40 minut samochodem

  • Lotnisko Ercan - około 30 minut

Region znany jest z najpiękniejszych zatok północnego Cypru. Plaże są tu głównie żwirowe i kamieniste, ale słynna piaszczysta plaża Kaplıca znajduje się w pobliżu (10- 15 minut jazdy).

🌄 Z Tatlisu są zapierające dech w piersiach widoki na wschodnie wybrzeże Kyrenii i półwyspu Karpas.
Region ten ma bogatą historię i jest ważnym miejscem archeologicznym okresu neolitu.

Tatlis jest idealny dla tych, którzy cenią:

  • Cisza 🌿

  • panoramiczny

  • prywatność

  • wygodne nowoczesne kompleksy

Nieruchomości tutaj jest często kupowany dla rekreacji i inwestycji, rzadziej - dla stałego pobytu.

Brise de Mer - strona montażowa 🏡

Brise de Mer - Montaż Side to duży nowoczesny projekt mieszkaniowy, harmonijnie zintegrowany z naturalnym krajobrazem regionu.

Informacje ogólne 📊

• Apartamenty ogółem: 444
A Block - 31 bloków × 12 apartamentów = 372
• Blok B - 4 bloki × 18 apartamentów = 72 apartamenty

🛠 Czas budowy:
• Początek budowy: 2025
• Zakończenie: Wrzesień 2027
• Okres budowy: 36 miesięcy + 6 miesięcy okresu karencji

Plan płatności 💷

5000 funtów - depozyt rezerwacyjny (na 3 tygodnie)
35% - zaliczka (w tym depozyt)
65% - raty za 36 miesięcy
(płatności co 1 / 2 / 3 / 4 miesięcy)

Co jest zawarte w cenie ✔️

• Wszystkie tarasy dachowe z grillem i aneksem kuchennym
(jacuzzi i prysznic - opcja)
• Prywatne miejsce parkingowe 🚗
• Kompletny pakiet specyfikacji technicznych
• Centralny system ogrzewania i klimatyzacji ❄️🔥

Zarządzanie i utrzymanie

Zarządzanie wynajmem

Obliczenia leasingu zostaną dostarczone do momentu zakończenia budowy.

Pakiety utrzymania

Norma - strefy wspólne
Premia - strefy wspólne + infrastruktura
Złoto - wspólne obszary + infrastruktura + dostęp do innych projektów dewelopera

Resale (ponowna sprzedaż) 🔁

• Dozwolone po zapłaceniu 50% kosztów
• Koszt nowego kontraktu: 2000 £
• Po zarejestrowaniu indywidualnego tytułu (Kat Ärtifak) podpisuje się umowę sprzedaży i addendum.
• Kwota rejestracji obliczana jest na podstawie oceny Departamentu Ziemi

Brise de Mer - strona montażowa 💎

✔ góry
✔ nowoczesny kompleks z dobrze przemyślaną infrastrukturą
✔ Wysoki potencjał inwestycyjny
✔ spokój, natura i widoki panoramiczne

📩 Skontaktuj się z nami, aby uzyskać plany, aktualne ceny i wybrać najlepszą opcję w tym projekcie.

Lokalizacja na mapie

Akanthou, Cypr Północny

Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
