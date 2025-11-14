Kompleks mieszkalny Emerald

Nowa koncepcja kompleksu mieszkalnego:

zielona oaza na terytorium prywatnym 1,3 ha



● SPA

Odbiór ● w każdym domu

● kryty ciepły basen

● garaż na samochody

● restauracja i serwis ( włączony

parter budynków ).

Środek zaradczy od administracyjnego

centrum miasta: 8 minut pieszo.

Do morza - 900 metrów.

Złożona infrastruktura

basen z podgrzewaną wodą Centrum SPA z

łaźnia turecka i sauna

kryty parking dla twojego samochodu

na parterze domu

na parterze minus znajduje się spiżarnia

miejsce na walizki, rowery i

rzeczy sezonowe

— to terytorium pełnoprawne

oaza, z krzewami kwitnącymi przez cały rok,

drzewa i kwiaty, zielona ściana cyprysu

wzdłuż obwodu domu

pole do minigolfa

place zabaw dla dzieci

strefa dla psów ogrodzona

udogodnienia ludzi i zwierząt domowych

Kompleks obejmuje apartamenty

różne układy:

Studia ●

● 1 + 1

● 2 + 1

Powierzchnia apartamentu od 36 m2 do 73,45 m2

Apartamenty są przekazywane kupującemu z pełną czystą dekoracją!