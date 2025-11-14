Kompleks mieszkalny Emerald

Nowa koncepcja kompleksu mieszkalnego:
zielona oaza na terytorium prywatnym 1,3 ha
● SPA
Odbiór ● w każdym domu
● kryty ciepły basen
● garaż na samochody
● restauracja i serwis ( włączony
parter budynków ).
Środek zaradczy od administracyjnego
centrum miasta: 8 minut pieszo.
Do morza - 900 metrów.
Złożona infrastruktura
basen z podgrzewaną wodą Centrum SPA z
łaźnia turecka i sauna
kryty parking dla twojego samochodu
na parterze domu
na parterze minus znajduje się spiżarnia
miejsce na walizki, rowery i
rzeczy sezonowe
— to terytorium pełnoprawne
oaza, z krzewami kwitnącymi przez cały rok,
drzewa i kwiaty, zielona ściana cyprysu
wzdłuż obwodu domu
pole do minigolfa
place zabaw dla dzieci
strefa dla psów ogrodzona
udogodnienia ludzi i zwierząt domowych
Kompleks obejmuje apartamenty
różne układy:
Studia ●
● 1 + 1
● 2 + 1
Powierzchnia apartamentu od 36 m2 do 73,45 m2
Apartamenty są przekazywane kupującemu z pełną czystą dekoracją!