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Kompleks mieszkalny Emerald

Bar, Czarnogóra
od
$77,065
;
5
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ID: 3808
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Miasto
    Bar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2024
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    11

O kompleksie

Nowa koncepcja kompleksu mieszkalnego:
zielona oaza na terytorium prywatnym 1,3 ha


● SPA
Odbiór ● w każdym domu
● kryty ciepły basen
● garaż na samochody
● restauracja i serwis ( włączony
parter budynków ).

Środek zaradczy od administracyjnego
centrum miasta: 8 minut pieszo.
Do morza - 900 metrów.

Złożona infrastruktura

basen z podgrzewaną wodą Centrum SPA z
łaźnia turecka i sauna
kryty parking dla twojego samochodu
na parterze domu
na parterze minus znajduje się spiżarnia
miejsce na walizki, rowery i
rzeczy sezonowe
— to terytorium pełnoprawne
oaza, z krzewami kwitnącymi przez cały rok,
drzewa i kwiaty, zielona ściana cyprysu
wzdłuż obwodu domu
pole do minigolfa
place zabaw dla dzieci
strefa dla psów ogrodzona
udogodnienia ludzi i zwierząt domowych

Kompleks obejmuje apartamenty
różne układy:

Studia ●
● 1 + 1
● 2 + 1

Powierzchnia apartamentu od 36 m2 do 73,45 m2

Apartamenty są przekazywane kupującemu z pełną czystą dekoracją!

 

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 57.0
Cena za m², USD 2,591
Cena mieszkania, USD 155,785
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 73.0
Cena za m², USD 2,483
Cena mieszkania, USD 191,201
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 140.0
Cena za m², USD 2,591
Cena mieszkania, USD 382,630

Lokalizacja na mapie

Bar, Czarnogóra

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od
$77,065
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Liczba kondygnacji 8
Agencja
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