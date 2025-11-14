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Kompleks mieszkalny Complex of villas in a closed complex with swimming pool

Denovici, Czarnogóra
od
$1,50M
;
21
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ID: 39822
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2283
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 14.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Herceg Novi Municipality
  • Wioska
    Đenovići

O kompleksie

Przeniesienie
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Druga faza budowy w kompleksie mieszkalnym premium powyżej ekskluzywnego projektu Portonovi. To jest wiejska wspólnota 12 willi z podgrzewanym basenem nieskończoności i zamkniętym obszarem z oszałamiającym widokiem na morze i miasto.

W zamkniętym obszarze kompleksu zbudowano już 5 stylowych budynków o niskim wzniesieniu z 22 apartamentami, podgrzewanym basenem, siłownią, sauną fińską i turecką hammą. Transfer na plażę jest zapewniony w komfortowych samochodach.

Powierzchnia domów waha się od 224 m2. Istnieją 3 rodzaje domów na sprzedaż:

Typ 1 (228 m2): salon, dwie sypialnie, garderoba, 2 łazienki i dach użytkowy.
Typ 2 (224 m2): salon, 3 sypialnie, garderoba, 2 łazienki i dach użytkowy.
Typ 3 (134 m2): salon, sypialnia, garderoba, 2 łazienki i exploitable dach- sprzedawane.

Wszystkie wille wyposażone są w inteligentny system domu: automatyczne otwieranie / zamykanie zasłon, możliwość zdalnego sterowania klimatyzatorami, podgrzewane podłogi i kamery CCTV ze smartfona.
Na etapie 1 i 2 konstrukcji można wybrać materiały wykończeniowe: kolor ściany
płyta parkietowa, powłoka ceramiczna.

Panoramiczne okna tworzą poczucie przestrzeni i pozwalają cieszyć się pięknym widokiem na morze w domu. W całym kompleksie znajduje się nadzór wideo i szybki Internet.
W odległości spaceru znajduje się projekt Portonovi, luksusowy hotel One & Only, plaża, marina jachtu i promenada z sklepami i restauracjami.

Koszt wnętrza dodatkowo wynosi 50.000 euro

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    Dom został ukończony
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

Lokalizacja na mapie

Denovici, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

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