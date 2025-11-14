Kompleks mieszkalny Complex of villas in a closed complex with swimming pool

Druga faza budowy w kompleksie mieszkalnym premium powyżej ekskluzywnego projektu Portonovi. To jest wiejska wspólnota 12 willi z podgrzewanym basenem nieskończoności i zamkniętym obszarem z oszałamiającym widokiem na morze i miasto.

W zamkniętym obszarze kompleksu zbudowano już 5 stylowych budynków o niskim wzniesieniu z 22 apartamentami, podgrzewanym basenem, siłownią, sauną fińską i turecką hammą. Transfer na plażę jest zapewniony w komfortowych samochodach.



Powierzchnia domów waha się od 224 m2. Istnieją 3 rodzaje domów na sprzedaż:



Typ 1 (228 m2): salon, dwie sypialnie, garderoba, 2 łazienki i dach użytkowy.

Typ 2 (224 m2): salon, 3 sypialnie, garderoba, 2 łazienki i dach użytkowy.

Typ 3 (134 m2): salon, sypialnia, garderoba, 2 łazienki i exploitable dach- sprzedawane.



Wszystkie wille wyposażone są w inteligentny system domu: automatyczne otwieranie / zamykanie zasłon, możliwość zdalnego sterowania klimatyzatorami, podgrzewane podłogi i kamery CCTV ze smartfona.

Na etapie 1 i 2 konstrukcji można wybrać materiały wykończeniowe: kolor ściany

płyta parkietowa, powłoka ceramiczna.

Panoramiczne okna tworzą poczucie przestrzeni i pozwalają cieszyć się pięknym widokiem na morze w domu. W całym kompleksie znajduje się nadzór wideo i szybki Internet.

W odległości spaceru znajduje się projekt Portonovi, luksusowy hotel One & Only, plaża, marina jachtu i promenada z sklepami i restauracjami.

Koszt wnętrza dodatkowo wynosi 50.000 euro

