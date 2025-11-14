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Mieszkanie w nowym budynku Pole

Polje, Czarnogóra
od
$71,321
;
3
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ID: 19644
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Wioska
    Polje

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2024
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

O kompleksie

Mieszkania w budynku w budowie od sprawdzonego dewelopera. Zakończenie budowy – grudzień 2024. Lokalizacja: Bar, Polak. Istnieje możliwość zakupu mieszkań z 1 i 2 sypialniami. Na sprzedaż dostępnych jest 5 rodzajów mieszkań. Apartamenty z widokiem na miasto i góry. Powierzchnia mieszkania od 40,16-72,93 m2. Apartamenty z jedną sypialnią – 40,16 i 46,11 m2. Mieszkania dwupokojowe - 62,16, 64,63, 72,93 m2. Apartamenty wynajmowane są w pełni wykończone, w pełni wyposażona łazienka, laminat/płytki, okna plastikowe REHAU, drzwi wewnętrzne, pancerne drzwi wejściowe, ściany dźwiękoszczelne, klimatyzacja. Wzniesiono parter i dwa piętra. Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe. Istnieją garaże podziemne, ale zgodnie z ich planem wyznaczony jest sklep na parterze, ponieważ nie ma na sprzedaż dużej powierzchni magazynowej. Na parterze na całej powierzchni znajduje się sklep. Odległość od morza - 1,5 km. Sklep spożywczy Idea i przedszkole znajdują się w odległości dwóch minut spacerem, a szkoła w ciągu dwudziestu minut. Do centrum 5 minut samochodem. Możliwość otrzymania rat do końca płatności (indywidualny harmonogram płatności ustalany jest z deweloperem). Kupując te mieszkania, kupujący nie płaci 3% podatku

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 40.2 – 46.1
Cena za m², USD 1,833
Cena mieszkania, USD 77,942 – 89,490
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 62.2 – 72.9
Cena za m², USD 1,833
Cena mieszkania, USD 120,640 – 141,542

Lokalizacja na mapie

Polje, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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