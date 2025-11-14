Mieszkanie w nowym budynku Pole

Mieszkania w budynku w budowie od sprawdzonego dewelopera. Zakończenie budowy – grudzień 2024. Lokalizacja: Bar, Polak. Istnieje możliwość zakupu mieszkań z 1 i 2 sypialniami. Na sprzedaż dostępnych jest 5 rodzajów mieszkań. Apartamenty z widokiem na miasto i góry. Powierzchnia mieszkania od 40,16-72,93 m2. Apartamenty z jedną sypialnią – 40,16 i 46,11 m2. Mieszkania dwupokojowe - 62,16, 64,63, 72,93 m2. Apartamenty wynajmowane są w pełni wykończone, w pełni wyposażona łazienka, laminat/płytki, okna plastikowe REHAU, drzwi wewnętrzne, pancerne drzwi wejściowe, ściany dźwiękoszczelne, klimatyzacja. Wzniesiono parter i dwa piętra. Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe. Istnieją garaże podziemne, ale zgodnie z ich planem wyznaczony jest sklep na parterze, ponieważ nie ma na sprzedaż dużej powierzchni magazynowej. Na parterze na całej powierzchni znajduje się sklep. Odległość od morza - 1,5 km. Sklep spożywczy Idea i przedszkole znajdują się w odległości dwóch minut spacerem, a szkoła w ciągu dwudziestu minut. Do centrum 5 minut samochodem. Możliwość otrzymania rat do końca płatności (indywidualny harmonogram płatności ustalany jest z deweloperem). Kupując te mieszkania, kupujący nie płaci 3% podatku