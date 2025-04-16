  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$352
;
9
ID: 28598
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Jednosoban Stan u sklopu kuce, Donja Gorica! Izdaje je veći opremljen jednosoban stan u Donjoj Gorici! Stan je ukupne površine 50m2 i nalazi se na prizemlju kuce! Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit.

Podgorica, Czarnogóra
