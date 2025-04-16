  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva

Budva, Czarnogóra
$73,938
ID: 28517
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Miasto
    Budva

O kompleksie

Prodaje se namještena garsonjera, površine 24m², smještena na prizemlju stambene zgrade, u naselju Bijeli Do, Budva.   Struktura: ulazni prostor, dnevni boravak sa kuhinjom i kupatilom. Garsonjera posjeduje i ostavu.   Smještena je na mirnoj lokaciji, pogodnoj za život ili rentiranje.

Lokalizacja na mapie

Budva, Czarnogóra
Finanse

Kalkulator hipoteczny

