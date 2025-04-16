Dzielnica mieszkaniowa Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
$528
7
ID: 28450
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se luksuzno opremljena garsonjera u Central Pointu!Garsonjera ne posjeduje balkon!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

