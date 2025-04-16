Domek Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
ID: 28615
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Jedinstven i šarmantan mini hotel ima 300m2. Izuzetnog stila i opremljenosti, sastoji se od 6 apartmana. Nalazi se na placu od 1.170m2. Nekretnina posjeduje i manji ljetnikovac. Predstavlja sjajnu investiciju i postoji mogućnost zakupa.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Inne kompleksy
Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Pokaż wszystko Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Budva, Czarnogóra
od
$117,467
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Sprzedaż w nowym domu, na przedmieściach Budva Lastva6 apartamenty 79 m2,3 sypialnie i pokój dzienny z 2 łazienkami i basenemW pobliżu sklepy, Technomax, stacja benzynowaCentrum handlowe 10 minut3 procent podatku jest płacony przez kupującego!Cena 107,500 euro
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Chata Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Chata Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Chata Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Chata Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Chata Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Lastva Grbaljska, Czarnogóra
od
$469,444
Luksuzne Vile u Lastvi Grbljanskoj - Radanovići ✨ Doživite jedinstveni spoj moderne arhitekture i mediteranske topline u 12 luksuznih vila sa privatnim okruglim bazenom, prostranim dvorištima i terasama. Svaka vila površine 120m² nudi vrhunski dizajn, funkcionalnost i privatnost, sa 3 parkin…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata House of 156m2 - Lepetani
Chata House of 156m2 - Lepetani
Chata House of 156m2 - Lepetani
Chata House of 156m2 - Lepetani
Chata House of 156m2 - Lepetani
Pokaż wszystko Chata House of 156m2 - Lepetani
Chata House of 156m2 - Lepetani
Tivat, Czarnogóra
od
$399,028
House 156m2 for sale in Lepetane, municipality of Tivat. ➡️House area: basically 78m2 (60 + 18m2 terrace), first floor + 1 + basement, (2 comfortable two-room apartments with separate entrances) with the possibility of expansion for another floor. ➡️The area of ​​the plot is 504 m2. ➡️Parkin…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
