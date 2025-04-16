  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Budva
  Domek Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva

Domek Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva

Budva, Czarnogóra
od
$580,938
;
4
ID: 28539
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Miasto
    Budva

O kompleksie

Na prodaju jedinstvena troetažna Villa u Blizikucama sa trajnim pogledom na more! Vila je ukupne kvadrature 114m2 i nalazi se na placu povrsine 230m2! Na prvom spratu je dnevna soba, kuhinja, tehnicka prostorija i unutrasnje stepenice koje vode do drugog nivoa na kom se nalaze dvije spavace sobe i kupatilo kao i hodnik sa stepenicama koje vode do treceg nivoa na kom se nalazi jos jedna soba, kupatilo i velika terasa sa panoramskim pogledom na more! Na prizemlju se takodje nalazi privatni bazen 15m2 i parking mjesto!  

Lokalizacja na mapie

Budva, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

