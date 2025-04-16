Domek Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na prodaju jedinstvena troetažna Villa u Blizikucama sa trajnim pogledom na more!
Vila je ukupne kvadrature 114m2 i nalazi se na placu povrsine 230m2!
Na prvom spratu je dnevna soba, kuhinja, tehnicka prostorija i unutrasnje stepenice koje vode do drugog nivoa na kom se nalaze dvije spavace sobe i kupatilo kao i hodnik sa stepenicama koje vode do treceg nivoa na kom se nalazi jos jedna soba, kupatilo i velika terasa sa panoramskim pogledom na more!
Na prizemlju se takodje nalazi privatni bazen 15m2 i parking mjesto!
Budva, Czarnogóra
