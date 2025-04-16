  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat

Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat

Donja Lastva, Czarnogóra
od
$79,219
4
ID: 28216
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Miasto
    Donja Lastva

O kompleksie

U naselju Aura Vitalis, koje se sastoji od dvije moderno dizajnirane zgrade skladno uklopljene u prirodno okruženje, prodaje se garsonjera površine 28 m². Kompleks nudi višestruke sportske terene, mir i privatnost, kao i brz pristup moru i svim urbanim sadržajima – idealno za kvalitetan i udoban život.🔹 Lokacija: Donja Lastva🔹 Površina: 28 m²🔹 Udaljenost od mora: 8 km🔹 Sprat: prizemlje🔹 Broj prostorija: 2🔹 Broj kupatila: 1🔹 Balkon: da🔹 Lift: 2 u objektu🔹 Garaža: nema🔹 Opremljenost: ne🔹 Klima uređaj: ne🔹 Uknjiženje: u izgradnji (rok završetka: januar 2025)💰 Cijena: 67.500 €Garsonjera u ovom luksuznom kompleksu predstavlja savršen spoj modernog dizajna i komfora, uz mogućnost aktivnog načina života i uživanja u prirodnom ambijentu.

Lokalizacja na mapie

Donja Lastva, Czarnogóra
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Donja Lastva, Czarnogóra
od
$79,219
