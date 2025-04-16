Dzielnica mieszkaniowa Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar

Na prodaju jedinstven trosoban stan u Baru!Stan je ukupne kvadrature 73.3m2 i nalazi se na osmom spratu novoizgradjene zgrade ciji je rok zavrsetka radova kroz mjesec dana.Iz stana koji je udaljen svega 630m2 od plaze, pruza se panoramski pogled na more i grad Bar!Izuzetno je osuncan i idealan za zivot ali i za investiciju!Zgrada je radjena od najkvalitetnijih materijala. Termo blokovi su debljine 25cm, dok je izolacija ukupne debljine 10cm!U prizemlju zgrade nalaze se poslovni prostori, a odmah preko puta zgrade je najveci projekat sa trznim centrom u Baru!Mogucnost kupovine garaze po cijeni od 15.000E!