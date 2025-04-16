  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Stari Bar
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar

Dzielnica mieszkaniowa Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar

Stari Bar, Czarnogóra
od
$215,064
;
4
Zostawić wniosek
ID: 28581
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Miasteczko
    Stari Bar

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Na prodaju jedinstven trosoban stan u Baru!Stan je ukupne kvadrature 73.3m2 i nalazi se na osmom spratu novoizgradjene zgrade ciji je rok zavrsetka radova kroz mjesec dana.Iz stana koji je udaljen svega 630m2 od plaze, pruza se panoramski pogled na more i grad Bar!Izuzetno je osuncan i idealan za zivot ali i za investiciju!Zgrada je radjena od najkvalitetnijih materijala. Termo blokovi su debljine 25cm, dok je izolacija ukupne debljine 10cm!U prizemlju zgrade nalaze se poslovni prostori, a odmah preko puta zgrade je najveci projekat sa trznim centrom u Baru!Mogucnost kupovine garaze po cijeni od 15.000E!

Lokalizacja na mapie

Stari Bar, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Czarnogóra
od
$140,833
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Czarnogóra
od
$586,806
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,699
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Budva, Czarnogóra
od
$247,867
Dzielnica mieszkaniowa Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,174
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Czarnogóra
od
$215,064
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$505
Moderno opermljena garsonjera nalazi se na V spratu zgrade. Spremna za useljenje - odmah
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Podgorica, Czarnogóra
od
$157,264
🏡 Na prodaju – Nov jednosoban stan, Ulica 4. jula   Prodaje se nov, neuseljavan jednosoban stan površine 45 m².   📍 Lokacija: Ulica 4. jula 🏢 Dostupne jedinice: 1. i 3. sprat 🚗 U cijenu uključeno garažno mjesto 💶 Cijena: 134.000 € ✅ Kupac je oslobođen plaćanja poreza na promet nekretnina   S…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$154,917
Prodaje se dvosoban stan u izgradnji na Zabjelu.Stan je ukupne povrsine 60m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade.Nalazi se na trenutno najtrazenijoj lokaciji za kupovinu i prodaje se po povoljnoj cijeni
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje