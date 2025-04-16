  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Przno
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva

Dzielnica mieszkaniowa Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva

Przno, Czarnogóra
od
$152,569
;
8
Zostawić wniosek
ID: 28265
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Wioska
    Przno

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Prodaje se moderno uređena garsonjera površine 36 m², smeštena na prvom spratu luksuznog stambenog kompleksa u naselju Podličak, u blizini Pržna i Svetog Stefana.Stan je kompletno opremljen i spreman za useljenje. Odlikuju ga kvalitetna gradnja, savremeni enterijer i funkcionalan raspored. Posebnu vrijednost pruža terasa sa koje se pruža otvoren pogled na more, zalazak sunca i okolno zelenilo.Stan se nalazi u okviru zatvorenog kompleksa sa bazenom koji je na raspolaganju isključivo stanarima. U cijenu je uključeno i garažno mjesto u podzemnoj garaži zgrade.Lokacija je izuzetno mirna i pogodna za odmor, a u neposrednoj blizini nalaze se plaže Miločer, Pržno i Sveti Stefan, kao i brojni restorani, kafići i prodavnice. Grad Budva je udaljen svega nekoliko minuta vožnje.Stan je idealan za izdavanje tokom turističke sezone, kao i za sopstveni boravak tokom cijele godine.

Lokalizacja na mapie

Przno, Czarnogóra
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy with a seafront swimming pool in Igalo
Igalo, Czarnogóra
od
$159,375
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$170,174
Zespół mieszkaniowy Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Budva, Czarnogóra
od
$510,825
Dzielnica mieszkaniowa Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,699
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$528
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Przno, Czarnogóra
od
$152,569
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$150,222
Prodaje se stan od 48m2 na IV spratu zgrade Čelebić - City Key. Stan je orjentisan sjever istok, nalazi se na ćošku zgrade sa velikom terasom i otvorenim pogledom.
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Apartamentowiec WooW Ivanovici by MDRealty
Apartamentowiec WooW Ivanovici by MDRealty
Apartamentowiec WooW Ivanovici by MDRealty
Apartamentowiec WooW Ivanovici by MDRealty
Apartamentowiec WooW Ivanovici by MDRealty
Pokaż wszystko Apartamentowiec WooW Ivanovici by MDRealty
Apartamentowiec WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Czarnogóra
od
$125,815
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 88–115 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Przedstawiamy Państwu nowy, ekscytujący kompleks mieszkaniowy położony w malowniczej miejscowości wypoczynkowej Becici. Ten projekt jest ucieleśnieniem marzenia o domu nad morzem, oferując większość mieszkań z niezrównanym widokiem na morze. Zbudowany przy użyciu zaawansowanych technologi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
114.7
407,184
Mieszkanie 3 pokoi
88.0
268,492 – 289,145
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Izdaje se moderno namjesten jednosoban stan povrsine 45m2 u ulici Ksenije Cicvaric.Stan se nalazi na 1. spratu stambene zgrade.Cijena: 600€
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje