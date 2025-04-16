Dzielnica mieszkaniowa Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Prodaje se moderno uređena garsonjera površine 36 m², smeštena na prvom spratu luksuznog stambenog kompleksa u naselju Podličak, u blizini Pržna i Svetog Stefana.Stan je kompletno opremljen i spreman za useljenje. Odlikuju ga kvalitetna gradnja, savremeni enterijer i funkcionalan raspored. Posebnu vrijednost pruža terasa sa koje se pruža otvoren pogled na more, zalazak sunca i okolno zelenilo.Stan se nalazi u okviru zatvorenog kompleksa sa bazenom koji je na raspolaganju isključivo stanarima. U cijenu je uključeno i garažno mjesto u podzemnoj garaži zgrade.Lokacija je izuzetno mirna i pogodna za odmor, a u neposrednoj blizini nalaze se plaže Miločer, Pržno i Sveti Stefan, kao i brojni restorani, kafići i prodavnice. Grad Budva je udaljen svega nekoliko minuta vožnje.Stan je idealan za izdavanje tokom turističke sezone, kao i za sopstveni boravak tokom cijele godine.
Lokalizacja na mapie
Przno, Czarnogóra
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.