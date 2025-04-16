  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$146,701
ID: 28306
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaje se jednosoban stan površine 49 m², smješten iza Central Pointa, na visokom prizemlju. Stan je kompletno namješten, spreman za useljenje i nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa i svih važnih sadržaja. Pogodan je za stanovanje ili kao investicija za izdavanje. Cijena: 125.000 €.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
