Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$528
ID: 28439
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se namjesten jednosoban stan ukupne kvadrature 49m2!Stan se nalazi na prvom sprstu zgrade u naselju Blok 9!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

