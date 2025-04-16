  1. Realting.com
  Czarnogóra
  Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$1,056
8
ID: 28434
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  Kraj
    Czarnogóra
  Okolica
    Podgorica Capital City
  Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se komforan i funkcionalno organizovan dvosoban stan površine 65 m², smješten na 7. spratu moderne zgrade sa liftom, u popularnom naselju City Kvart.   Struktura stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Dvije spavaće sobe Dva kupatila Terasa     Karakteristike:   Odlična spratnost i pogled Kvalitetna gradnja i enterijer U blizini tržnih centara, kafića, restorana, škole i svih potrebnih sadržaja     Cijena zakupa: 900 € mjesečno   Stan je idealan za parove, porodice ili zaposlene koji traže udoban životni prostor u jednoj od najtraženijih lokacija u gradu.   Za više informacija i dogovor oko pregleda, slobodno nas kontaktirajte.

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
