  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 39 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 39 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$411
;
6
ID: 28198
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se jednosoban stan površine 39 m² na Starom Aerodromu, smješten na trećem spratu stambene zgrade bez lifta. Stan je nenamješten i može se koristiti kao stambeni ili poslovni prostor. Mjesečna kirija iznosi 350 €.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

