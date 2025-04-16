  1. Realting.com
  Czarnogóra
  Becici
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Becici, Czarnogóra
od
$234,722
;
9
ID: 28423
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  Kraj
    Czarnogóra
  Okolica
    Budva Municipality
  Wioska
    Becici

O kompleksie

Na prodaju luksuzno opremljen dvosoban stan sa pogledom na more u Becicima!Stan je ukupne kvadrature 75m2 i nalazi se na 7. Spratu zgrade!Stan posjeduje dvije spavace sobe i dva kupatila!

Lokalizacja na mapie

Becici, Czarnogóra
Kalkulator hipoteczny

Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Becici, Czarnogóra
od
$234,722
