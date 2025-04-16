Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Izdaje se funkcionalan i moderno opremljen magacinski prostor površine 300 m², smješten u naselju Kokoti. Objekat je tvrde gradnje sa odličnom toplotnom i zvučnom izolacijom, idealan za različite vrste skladišnih ili proizvodnih djelatnosti.
Karakteristike objekta:
Površina: 300 m²
Visina plafona: 7,20 metara
Dvoje velikih garažnih vrata – pogodna za kamione i laka manipulacija robom
Industrijske utičnice – prilagođene za zahtjevniju opremu
Veliki stakleni otvori – obilje prirodnog svjetla tokom dana
Tvrda gradnja i kvalitetna izolacija – optimalni uslovi tokom cijele godineDodatne pogodnosti:
9 ograđenih parking mjesta u sklopu objekta
Laka dostupnost i dobra povezanost sa glavnim saobraćajnicama
Cijena: 2.300 € mjesečno.
Magacin je odmah useljiv i predstavlja idealno rješenje za firme koje traže bezbjedan, praktičan i reprezentativan prostor.
