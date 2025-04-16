Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
$2,699
ID: 28410
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se funkcionalan i moderno opremljen magacinski prostor površine 300 m², smješten u naselju Kokoti. Objekat je tvrde gradnje sa odličnom toplotnom i zvučnom izolacijom, idealan za različite vrste skladišnih ili proizvodnih djelatnosti. Karakteristike objekta: Površina: 300 m² Visina plafona: 7,20 metara Dvoje velikih garažnih vrata – pogodna za kamione i laka manipulacija robom Industrijske utičnice – prilagođene za zahtjevniju opremu Veliki stakleni otvori – obilje prirodnog svjetla tokom dana Tvrda gradnja i kvalitetna izolacija – optimalni uslovi tokom cijele godineDodatne pogodnosti: 9 ograđenih parking mjesta u sklopu objekta Laka dostupnost i dobra povezanost sa glavnim saobraćajnicama   Cijena: 2.300 € mjesečno.   Magacin je odmah useljiv i predstavlja idealno rješenje za firme koje traže bezbjedan, praktičan i reprezentativan prostor.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
