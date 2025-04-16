  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Spuz
  4. Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad

Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad

Spuz, Czarnogóra
od
$7,042
;
6

ID: 28301
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja


  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Danilovgrad Municipality
  • Miasteczko
    Spuz

O kompleksie




Izdaju se magacini, površine po 750 m², smještena na placu ukupne površine 5.500 m², uz magistralni put u Danilovgradu. Lokacija je izuzetno pogodna za razne vrste poslovanja, naročito za logističke i distributivne djelatnosti.Ključne prednosti:Dva magacina, svaki po 750 m² (ukupno 1.500 m² skladišnog prostora)Plac od 5.500 m² – mogućnost zakupa i polovine placa sa jednim magacinomDirektan pristup magistralnom putu – odlična vidljivost i saobraćajna povezanostŽeljeznička pruga odmah uz plac – dodatna pogodnost za kompanije koje koriste željeznički transportCijena zakupa: 4 €/m²Prostor je idealan za firme koje traže funkcionalan, pristupačan i strateški pozicioniran objekat za skladištenje ili distribuciju.Izdaju se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Spuz, Czarnogóra
Edukacja
Sklepy spożywcze

Państwo przegląda
Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Czarnogóra
od
$7,042
