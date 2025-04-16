  1. Realting.com
Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 2000 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$23,472
;
3
ID: 28407
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Na izuzetnoj lokaciji uz glavnu magistralu u Donjoj Gorici izdaje se poslovni prostor površine 2.000 m². Objekat je trenutno u fazi izgradnje, a planirani završetak radova predviđen je za septembar 2025. godine.   Prednosti objekta:   Površina: 2.000 m² Lokacija: direktno uz glavnu magistralu – odlična vidljivost i pristupačnost Status: u toku su građevinski radovi Fleksibilnost: mogućnost uređenja prostora u skladu sa potrebama i namjenom zakupca     Ova faza izgradnje omogućava budućem zakupcu da učestvuje u planiranju rasporeda i dizajna prostora, što prostor čini idealnim za showroom-e, kancelarijske ili kombinovane poslovne djelatnosti.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 2000 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$23,472
