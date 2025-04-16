  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$1,760
;
Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
1
Zostawić wniosek
ID: 28257
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se poslovni prostor površine 53 m² u Central Pointu, na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici. Prostor je pogodan za ugostiteljski objekat, ali i za druge djelatnosti zahvaljujući frekventnosti i pristupačnosti ove lokacije. Mjesečna cijena zakupa iznosi 1.500 €.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Handel Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Handel Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,347
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$822
Handel Poslovni prostor 95 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$352,083
Handel Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$206,556
Państwo przegląda
Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,760
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Handel Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Handel Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Handel Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Handel Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Handel Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Handel Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Handel Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Czarnogóra
od
$7,042
Izdaju se magacini, površine po 750 m², smještena na placu ukupne površine 5.500 m², uz magistralni put u Danilovgradu. Lokacija je izuzetno pogodna za razne vrste poslovanja, naročito za logističke i distributivne djelatnosti.Ključne prednosti:Dva magacina, svaki po 750 m² (ukupno 1.500 m² …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$411
Izdaje se magacinski prostor površine 75 m² u Donjoj Gorici. Prostor je opremljen policama, ima svoje parking mjesto i obezbijeđen je video nadzorom i alarmnim sistemom. Mjesečna kirija iznosi 350 €
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$352
Izdaje se poslovni prostor površine 25 m² na Zabjelu, po cijeni od 300 € mjesečno. Prostor se nalazi na odličnoj i lako dostupnoj lokaciji, pogodan za razne namjene – kancelariju, manju prodavnicu, frizerski ili kozmetički salon i slično
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje