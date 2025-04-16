  1. Realting.com
Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor, 60m2, Palada, IZDAVANJE

Podgorica, Czarnogóra
Cena na żądanie
4
ID: 30633
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se poslovni prostor površine 60 m² u zgradi Palada, Preko Morače, smješten u suterenu. Uz prostor je obezbijeđeno parking mjesto. Mjesečna kirija iznosi 900 €.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
