  4. Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica

Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$352,083
7
ID: 28200
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, prodaje se potpuno opremljen poslovni prostor – idealan za kancelarije ili različite biznis djelatnosti.✅ Prostor na 3 nivoa✅ Više odvojenih prostorija (open-space + manje kancelarije)✅ Kuhinja + 2 toaleta✅ Potpuno opremljen modernim kancelarijskim namještajem✅ Dva parking mjesta sa rampom📍 Lokacija okružena buticima, stanovima i poslovnim sadržajima.💰 Cijena: 300.000 €

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Handel Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,582
Handel Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Czarnogóra
od
$7,042
Handel Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,174
Handel Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$387,292
Handel Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$639,618
Inne kompleksy
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$352
Izdaje se poslovni prostor površine 25 m² na Zabjelu, po cijeni od 300 € mjesečno. Prostor se nalazi na odličnoj i lako dostupnoj lokaciji, pogodan za razne namjene – kancelariju, manju prodavnicu, frizerski ili kozmetički salon i slično
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 56 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Handel Poslovni prostor 56 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Handel Poslovni prostor 56 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Handel Poslovni prostor 56 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$131,444
Poslovni prostor nalazi se u mirnom okruženju u Momišićima, preko puta Ars Medike. Prostor je u sivoj fazi i pored unutrašnje kvadrature ima na korišćenje i terasu
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,760
Izdaje se poslovni prostor površine 183 m² u City kvartu, potpuno opremljen i spreman za korišćenje. Prostor je pogodan za kancelarije ili slične djelatnosti, a ispred zgrade se nalazi javni parking. Nalazi se na atraktivnoj lokaciji sa odličnom povezanošću i svim sadržajima u blizini. Mjese…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
