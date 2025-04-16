  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica

Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$1,760
;
7
Zostawić wniosek
ID: 28312
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se moderan i funkcionalan poslovni prostor ukupne površine 245 m², idealan za kancelarije, ordinacije, kozmetičke salone i druge djelatnosti.📍 Struktura prostora:▫️ Prizemlje – 98 m²▫️ Sprat – 89 m²▫️ Terasu u vlasništvu – 58 m² (idealan dodatak za opuštanje ili sastanke na otvorenom)✨ Karakteristike:✅ Opremljena kuhinja✅ 5 klima uređaja – optimalna klimatizacija svih prostorija✅ Video nadzor – potpuna sigurnost✅ Prostor je svijetao, funkcionalan i prilagodljiv raznim poslovnim potrebama📌 Prilika da svoje poslovanje smjestite na prestižnoj lokaciji, u prostoru koji ispunjava sve savremene standarde!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$352,083
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$352
Handel Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,347
Handel Poslovni prostor 95 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$352,083
Handel Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$387,292
Państwo przegląda
Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,760
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Handel Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$411
Izdaje se magacinski prostor površine 75 m² u Donjoj Gorici. Prostor je opremljen policama, ima svoje parking mjesto i obezbijeđen je video nadzorom i alarmnim sistemom. Mjesečna kirija iznosi 350 €
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Handel Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Handel Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Handel Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Handel Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Handel Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$387,292
Na prodaju je atraktivan prostor od 100 m², kompletno renoviran i odmah spreman za korišćenje.📍 Smješten u pješačkoj zoni Starog grada, okružen kamenim ulicama i bogatom istorijom, ovaj prostor svakodnevno privlači turiste i lokalno stanovništvo.🔑 Idealna prilika za kafić, butik, galeriju, r…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$46,358
Prodaje se razradjen biznis na odlicnoj lokaciji City Kvart. Lokal je ukupne povrsine 91m2, 73 unutar lokala i 18m2 bašta. Cijena zakupa za ovaj lokal iznosi 1100 €
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje