Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$363,819
6
ID: 28193
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Površine 80 m², smješten na mezaninu, ovaj prostor je idealan za kancelarijski rad i slične poslovne djelatnosti.✅ Struktura: prostran i svijetao raspored sa kuhinjom i savršenom funkcionalnošću✅ Lokacija: prestižna poslovna zona, okružena bankama, kancelarijama i modernim objektima✅ Dodatna pogodnost: garažno mjesto uključeno u cijenu📍 Površina: 80 m²🚗 Garažno mjesto uključeno💰 Cijena: 310.000 € (sa garažnim mjestom)Ovaj poslovni prostor predstavlja odličnu investiciju na lokaciji sa visokom potražnjom!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$363,819
