  4. Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$639,618
5
ID: 28183
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaje se poslovni prostor površine 170 m², smješten na drugom spratu stambene zgrade u samom centru grada (zgrada ne posjeduje lift).Struktura:devet funkcionalnih prostorijakuhinjadva toaletaProstor je trenutno izdat po mjesečnoj zakupnini od 2.500 €, a postojeći Ugovor o Zakupu, uz prethodni dogovor, može se prenijeti na novog vlasnika, što ovu nekretninu čini i odličnom investicionom prilikom.Ispred zgrade obezbijeđen je javni parking, što dodatno doprinosi praktičnosti lokacije.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Inne kompleksy
Handel Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,582
Izdaje se poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici! Okružen buticima, kancelarijama i poslovnim sadržajima, predstavlja idealno mjesto za vaš biznis.🔹 Prostor se prostire na 3 nivoa i kompletno je opremljen modernim kancelarijskim namještajem.🔹 Raspored: više odvojeni…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$352
Izdaje se poslovni prostor površine 25 m² na Zabjelu, po cijeni od 300 € mjesečno. Prostor se nalazi na odličnoj i lako dostupnoj lokaciji, pogodan za razne namjene – kancelariju, manju prodavnicu, frizerski ili kozmetički salon i slično
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 95 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 95 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 95 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 95 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 95 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 95 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$352,083
Prodaje se poslovni prostor sa invetarom za kafic!Prostor je ukupne kvadrature 95m2 i nalazi se na jednoj od najtrazenijih lokacija u Podgorici
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
