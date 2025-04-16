  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$217,118
;
9
ID: 28453
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Prodaje se jednosoban stan površine 55m², smješten na 6. spratu moderne zgrade Zetagradnje u centru Podgorice.   Struktura: ulazni hodnik, prostrani dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa.   Stan se prodaje kompletno namješten, sa pažljivo biranim namještajem i detaljima. Zgrada posjeduje lift, a nalazi se na izuzetnoj lokaciji, u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja – prodavnica, kafića, škola, institucija i šetališta.   Cijena: 185.000 €   Idealna prilika za udoban gradski život ili kao investicija za izdavanje.   Za više informacija i zakazivanje obilaska, kontaktirajte nas.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$217,118
Pokaż kontakty
