Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 60m2 - Bar

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Apartments with high-quality finishing in a new building in Bar, Montenegro. Completion date: February 2025.
Exclusive apartments in a newly built premium-class residence:
- Panoramic views of the sea and mountains from every apartment
- High-quality construction: thick walls and perfect thermal insulation, verified by an independent construction expert
- Excellent ventilation thanks to dual orientation (mountain and sea views)
- Only 3 apartments per floor – ensuring peace and privacy
- Just a 5-minute walk to the sea
- Thoughtfully designed layouts with high-quality finishing "move-in ready"
Avaliable for sale:
Comfortable two-bedroom apartment (60.2 m²)
Price: €180,000
Don’t miss your chance to own a premium property in one of the most picturesque cities in Montenegro! Contact us for more information or to schedule a viewing.
Lokalizacja na mapie
Bar, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.