  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$193,646
ID: 28219
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaje se jednosoban stan površine 45 m² u zgradi Nivel na Zabjelu, sa dodatnim garažnim mjestom od 13 m². Stan se nalazi na prvom spratu, moderno je uređen i kompletno opremljen. Zgrada posjeduje lift i nalazi se na odličnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Cijena: 165.000 €.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$158,438
Prodaje se jednosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u ulici 4. Jula u Podgorici.Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade koja posjeduje dva lifta.Nalazi se u blizini novog soping centra ciji je rok zavrsetka 2026ta godina
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Izdaje se potpuno opremljen jednosoban stan u Zagoricu!Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na 10tom spratu zgrade od ukupnih 13 spratova!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$469
Izdaje se jednosoban stan u Momisicima u sklopu kuce!Stan je okrecen i sredjen za useljenje!Posjeduje zaseban ulaz!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
