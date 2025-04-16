Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na prodaju ili izdavanje jednosoban stan površine 44m², smješten u modernoj zgradi bez lifta, na prvom spratu. Stan je luksuzno opremljen – spušteni plafoni, LED rasvjeta, kvalitetna keramika i sanitarije, te savremeno opremljena kuhinja i kupatilo.Dnevni boravak izlazi na balkon, a stan ima djelimičan pogled na more. Udaljenost od plaže je cca 500 metara, što ga čini atraktivnim kako za turiste, tako i za svakodnevni život. Klima uređaj je već instaliran, a parking je dostupan ispred zgrade.Nekretnina je u fazi legalizacije, što kupcima ostavlja dodatnu mogućnost za povoljniju kupovinu.✅ Glavne karakteristike:Površina: 44m²Sprat: 1 (zgrada bez lifta)BalkonLuksuzno opremljenKlima uređajParking ispred zgradeMirno okruženjeDjelimičan pogled na moreUdaljenost do mora: cca 500m
