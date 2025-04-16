  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$645
ID: 28211
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 72m2, smjesten na sestom (poslednji) spratu stambene zgrade, na Zabjelu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u neposrednoj blizini Osnovne skole "Oktoih".Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Radovici, Czarnogóra
od
$364,293
Liczba kondygnacji 3
Centrale jest nowym dodatkiem do Luštica Bay Resort, łącząc spokojne rekolekcje ze wszystkimi korzyściami kosmopolitycznego życia.Ta nowa dzielnica stanie się centrum Luštica Bay i kwitnącą dzielnicą mieszkalną. Zbudowany z dbałością o detale, inteligentną konstrukcją i ochroną środowiska ch…
Agencja
VALUE.ONE
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Apartments of different structures in Bijela - new construction
Dzielnica mieszkaniowa Apartments of different structures in Bijela - new construction
Dzielnica mieszkaniowa Apartments of different structures in Bijela - new construction
Dzielnica mieszkaniowa Apartments of different structures in Bijela - new construction
Dzielnica mieszkaniowa Apartments of different structures in Bijela - new construction
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Apartments of different structures in Bijela - new construction
Dzielnica mieszkaniowa Apartments of different structures in Bijela - new construction
Bijela, Czarnogóra
od
$104,217
In a new building in Bijela, in a very quiet location with all the necessary facilities in the immediate vicinity, several apartments of different structures are for sale. The offer includes one bedroom, two bedroom and three bedroom apartments, the surface area from 37 to 107 m2. Completi…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zespół mieszkaniowy with a seafront swimming pool in Igalo
Zespół mieszkaniowy with a seafront swimming pool in Igalo
Zespół mieszkaniowy with a seafront swimming pool in Igalo
Zespół mieszkaniowy with a seafront swimming pool in Igalo
Zespół mieszkaniowy with a seafront swimming pool in Igalo
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy with a seafront swimming pool in Igalo
Zespół mieszkaniowy with a seafront swimming pool in Igalo
Igalo, Czarnogóra
od
$159,375
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 78–82 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy nowoczesny kompleks mieszkalny z basenem i własną infrastrukturą w Igalo, 300 metrów od morza.Kompleks znajduje się w spokojnej okolicy, zaledwie 5 minut spacerem od piaszczystej plaży i 7 km. długi promenada, jeden z najbardziej malowniczych w Czarnogórze, który stał się centrum życia …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
78.0
275,294
Mieszkanie 2 pokoi
82.0
307,956
Agencja
VALUE.ONE
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
