  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje

Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje

Podgorica, Czarnogóra
od
$822
7
ID: 28152
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

✨ IZDAJE SE LUKSUZAN STAN – CENTRAL POINT ✨   📐 50 m² – jednosoban 🚗 Garažno mjesto uključeno u cijenu 📍 Top lokacija – Central Point 📅 Useljiv od 10. oktobra 💶 700 € mjesečno

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

