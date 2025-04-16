  1. Realting.com
  3. Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment in Verde Village

M 10, Czarnogóra
od
$146,701
6
ID: 28785
Data aktualizacji: 1.10.2025

O kompleksie

A one-room apartment, 57.34sq.m, on the second floor, is for sale in the new Verde Village settlement. It is oriented to the north and looks towards the entrance to the square. The apartment has its own garage space, as well as a storage room. Completion of the works is planned for January/February 2025.

M 10, Czarnogóra
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$187,778
Prodaje se dvosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u Staroj Varosi!Stan je ukupne kvadrature 75m2 i nalazi se na prizemlju zgrade!Stan je potpuno nov i neuseljavan!U cijenu uracunato jedno parking mjesto pod rampom!Nalazi se na odlicnoj lokaciji nedaleko od samog Centra Grada!
Dzielnica mieszkaniowa Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$762,847
Na prodaju prelijep,komforan, 150m² trosoban stan sa trostranom orjentacijom, koji se nalazi na III spratu.   Nalazi se na sjajnoj lokaciji u blizini brda Ljubovic, u samom centru grada, na 5minuta od Hotela Hilton kao i Atlas Capitala. Stan se sastoji od komfornog dnevnog boravka, trpezarij…
Dzielnica mieszkaniowa Stan 36 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
od
$645
Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan na Starom Aerodromu u zgradi Venture.Stan je ukupne kvadrature 36m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
