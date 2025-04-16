Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Bečići, Budva

  1. Realting.com
Becici, Czarnogóra
$316,875
ID: 28624
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Wioska
    Becici

Jedinstvena prilika za kupovinu šarmantnog jednosobnog stana od 51m2, smještenog u srcu Bellemond Residence.  Ovaj elegantni osmišljen stan je sjajna kombinacija modernog dizajna, vrhunske udobnosti i luksuza. Stan se ističe prostranim dnevnim boravkom obasutim prirodnim svjetlom nudi otvoren pogled na more. Objekat nudi: 2 lifta za stanare i 1 auto lift; Konsijerž usluga 24/7; Wellness & SPA sa teretanom, bazenom i saunom; Sportsko i dječje igralište; Privatna plaža sa rezervacijama za stanovnike kompleksa; Menadžment upravljanja nekretninom i usluge preprodaje vaše nekretnine; Sistem «Pametna kuća»; Prostor za šetanje kućnih ljubimaca. Nova zgrada imaće 62 stana različite kvadrature, počev od 36 m². Svi stanovi će biti opremljeni visokokvalitetnom opremom poznatih proizvođača. Direktan pogled na more, zvuk talasa, vrhunski nameštaj i kvalitetni materijali, fitnes centar i spa centar, široka privatna plaža obeležena plavom zastavom kvaliteta - sve ovo stvara atmosferu luksuza i udobnosti. Kompanija za upravljanje će se pobrinuti za sve i obezbediti: konsijerž usluga 24/7 upravljanje vlasništvom, rezervišite mesta 24/7 na privatnoj plaži za vlasnike apartmana, usluga prevoza. Obezbeđenje i video nadzor Održavanje zelenih površina, spa i fitnes centra Ova nekretnina predstavlja izvanrednu priliku za one koji traže ekskluzivan dom u jednoj od najljepših lokacija u Budvi.

Becici, Czarnogóra
