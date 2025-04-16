  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$1,584
ID: 28243
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 75m2, u naselju Krusevac.Struktur: ulazni hodnik, dnevni boravak, kihinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Stan se nalazi na petom spatu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.U cijenu je uračunato i garažno mjesto, što je velika prednost u ovom dijelu grada.Lokacija je odlična – sve je na dohvat ruke: marketi, kafići, restorani, teretane, škole, kao i poslovna zona oko Atlas Centra.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

